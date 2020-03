Mit tehet az ember, ha nem utazhat a járvány miatt?

A további járványügyi intézkedések természetesen a turizmusra is súlyos hatással vannak, sorra törlik a repülőjáratokat, és mondják vissza a szállásfoglalásokat. Mit tehet az ember ilyen helyzetben? Erre a kérdésre keresi a választ a nationalgeographic.com.

A legtöbb csalódott utas első gondolata a pénzvisszatérítés, ez azonban nem minden esetben egyszerű. A hotelek, légitársaságok, utazási irodák és egyéb turisztikai vállalatok eltérő, sok esetben gyorsan változó visszatérítései rendszerrel dolgozhatnak. Ez akár azzal is járhat, hogy a járvány miatt elmaradt utazás költségeinek egy része elveszik.

Ez persze nem jelenti azt, hogy le is kell mondani: a légitársaságok például visszatérítést, kupont vagy egyéb kompenzációt ajánlhatnak a törölt járatokért. Ha valaki Airbnb-n foglalt, valószínűleg teljes visszatérítésre számíthat – a cég irányelvei alapján ugyanis a költségeket a szállás tulajára hárítják.

Sok esetben alkura is érdemes készülni: a cégek, érthető módon, próbálják csökkenteni a veszteségeiket. Fontos, hogy a visszatérítés során ne féljünk segítséget kérni: bár a szakértők bevonása további költségekkel járhat, drágább utak esetén összességében így is jobban jöhetünk ki a végső elszámolásnál.

És a helyi utak?

Világszerte sorra ürülnek ki a turistaparadicsomok, és egyre több határt zárnak le. Eközben az északi féltekén kezdődik a tavasz, ami különösen megnehezítheti az utazásőrültek napjait, heteit. Sokan úgy vélik, hogy helyi sétákkal csökkenthető a bezártság érzése. A környéki túrák bizonyos helyeken még nem feltétlenül jelentenek problémát – a parkokban például általában tartható a fizikai távolság – de a szabadban, emberek között való tartózkodás így is növelheti a fertőzés esélyét.

Már Magyarországon is vezettek be korlátozásokat a kirándulóhelyeken, a Pilisi Parkerdő szünetelteti az erdei kisvasutak, erdei szálláshelyek, erdészeti erdei iskolák működtetését, valamint átmenetileg bezárják a közjóléti turisztikai központokat, erdei múzeumokat és kiállításokat. Az Egyesült Államokban már szigorúbb intézkedéseket is hoztak, bizonyos természeti látványosságokat teljesen lezártak.

Menjünk át virtuálisba?

Ahogy a modern technológia segíthet a munkavégzésben, úgy virtuális utazásokat is lehetővé tehet. Bár a virtuális valóság (VR) és a kibővített valóság (AR) itthon még kevésbé elterjedt, mint a tengerentúlon, azért hazánkban is sokan ismerik az ilyen rendszereket. A VR és AR készülékekhez számos olyan program készült már, melyek virtuális túrákat tesznek lehetővé. Sőt a NatGeo Youtube-on elérhető 360 fokos videóikkal már akár egy okostelefonnal is bejárhatóak a távoli tájak.

Egyes szakértők már korábban, a járvány előtt is felvetették, hogy a virtuális turizmus és az azt segítő technológiák fejlesztése fontos feladat lenne, ezek használatával ugyanis jelentősen csökkenthető az idegenforgalomhoz kötődő szénlábnyom. A VR-os és AR-os megoldások ráadásul olcsóbbak lehetnek a valódi utazásoknál, és azok számára is kikapcsolódást nyújthatnak, akik egészségi állapotukból adódóan nem tudnak utazni.

Persze a modern technológia mellett a hagyományos megoldás, az olvasás is hasznos lehet a bezártság ellen. Az egészségügyi szakértők szerint fontos, hogy a tartós otthon maradás alatt se feledkezzünk meg a kikapcsolódásról.