Négy aranyat szerzett az 1936-os berlini olimpián

1913. szeptember 12-én az alabamai Oakville-ben született James Cleveland Owens, akit a sportvilágban csak Jesse Owensként emlegettek. A fekete Owens az 1930-as évek legsikeresebb élsportolója volt, aki 1935/36-ban elérte pályafutása csúcsát.

Már középiskolásként is megnyert három versenyt korosztálya országos bajnokságán, 1935. május 25-én pedig a michigani Ann Arborban új világrekordot állított fel 100 yardos síkfutásban, 220 yardos síkfutásban, 220 yard gáton és távolugrásban.

Az 1936-os berlini olimpia legsikeresebb sportolója volt, 10,3 mp-et futott 100 méteren, ezzel új olimpiai csúcsot állítva be. Ezen az olimpián négy aranyérmet gyűjtött be. A díjátadókon Hitler nem vett részt, sokan úgy gondolták, így kerülte a fekete Owensszal való kézfogást, pletykák szóltak arról, is, hogy zárt ajtók mögött mégis találkoztak, ám erre nincs bizonyíték. A kiváló sportoló nem is Hitler gratulációjának elmaradását fájlalta, hanem hazatérése után Roosevelt elnök és több honfitársa közönyét.

Az aktív versenyzéstől visszavonult, egy ideig még cirkuszban is dolgozott, majd az ifjúság sportnevelésével foglalkozott és sportpropaganda tevékenységet is folytatott. 67 évesen tüdőrákban halt meg.