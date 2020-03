Virtuális hitélet karantén idején

A 61 milliós dél-európai országra különösen nagy erővel csapott le a koronavírus-járvány, március 27-én a halálos áldozatok száma túllépte a 8200-at, ez pedig kb. kétszerese az 1,4 milliárd lakosú Kínában regisztrált áldozatok számának.

A járvány kihívás elé állítja a katolikus egyház papjait és a híveit egyaránt, számolt be a nationalgeographic.com.

A Pew Kutatóintézet felmérése alapján az olasz felnőtt lakosság 78 százaléka katolikusnak vallja magát, az ország és az egyház közti kapcsolat 2000 éves múltra nyúlik vissza, egészen a keresztény egyház római kezdetéig. A kapcsolat örökségét megszámlálhatatlan műemlék, festmények, szobrok garmada jelenti.

Az olaszok és az egyház közös krónikája azonban teli van csapásokkal is, háborúk, járványok, éhínségek kísérték végig a történelmet. Március 10-től kezdve Olaszország szigorú karanténban van, a COVID-19 járványának lassítása miatt, s az egyházközségek is küzdenek azzal, hogy a lelkipásztori kötelezettségeket is betartsák, és az emberéletek sokaságát megmentő hatályos rendelkezéseknek is megfeleljenek.

„A normál emberi érintkezés szinte teljesen megszűnt” – mondta Enrico Schibuola atya, a Padovától 40 kilométerre lévő város, Rovigo egyik papja. „A telefonon, számítógépen és közösségi oldalakon keresztül tudunk kapcsolatban maradni a hívekkel, hogy segíteni tudjunk nekik.”

Chiara Negrello, a Rovigoban született fotográfus elhatározta, hogy mind a saját családjára, mind a lakókörnyezetére nézve dokumentálja a járvány hatásait. Édesanyja, aki egy kis bolt tulajdonosa, bizonytalan időre kénytelen volt bezárni az üzletét. Édesapja egy szupermarketben dolgozik, ez pedig a hatósági rendelkezések szerint a vesztegzár idején is működhet.

Úgy tűnik, Rovigoban és környékén beváltak az óvintézkedések, száznál is kevesebb koronavírusos eset van a kb. 250 ezres lélekszámú régióban. Ezzel szemben Cremona megyében 360 ezer lakosra több mint 3000 regisztrált beteg jutott.

A speciális egyházi szolgáltatások, mint például a pánikba esett családtagokkal, vagy a problémás gyerekekkel való találkozások most a virtuális térben zajlanak, telefon vagy videó segítségével. Előkészültek a nagyböjti és húsvét vasárnapi, és a május elsejei Szűz Mária ünnep élő közvetítéseire. Hetente zajlik virtuális mise, amelyet nemcsak az egyházmegye rádióállomásán, hanem Facebook-on és Youtube-on is közvetítenek.

A távolságtartás mindenütt nehéz feladat, de különösen az olaszok számára, elképzelhetetlennek tűnik itt az élet nagy, nyilvános összeölelkezések és puszik nélkül, legalábbis annak tűnt egészen addig, mígnem élet-halál kérdésévé lett.

Azoknál az eseményeknél a leginkább szembeszökő a különbség, amelyek egyébként erős érzelmi visszhangot kapnak. Zárt templomajtók mögött zajlanak a házasságkötések és a keresztelők, mindössze a tanúk, és a szülők jelenlétében. Ami a haláleseteket illeti, Enrico atya elmondta: „Azt javasolják, hogy a haldoklókat se keressük fel otthonukban vagy a kórházban.” Hozzátette, hogy szinte minden kórháznak van saját, ott tevékenykedő papja, az otthoni látogatásokhoz pedig különleges engedély szükséges. Azonban a plébániához tartozó családok köréből egyre kevesebb ilyen engedélykérelem érkezik, „talán a vírustól való félelemben”– tette hozzá a fotós, Negrello.