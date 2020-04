Egy gyermek koponyája lehet a Homo erectus legkorábbi lelete

Kép: Andy Herries, Jesse Martin and Renaud Joannes-Boyau

Egy friss tanulmány alapján a mai Dél-Afrika területén 2 millió évvel ezelőtt három ősi emberelőd is egy időben élt – számol be a Live Science. A Johannesburg közelében fekvő Drimolen-barlangrendszer, mely az emberiség egyik bölcsőjének tekinthető, már több mint 900 hominin maradványt tártak fel.

Szakértők egy csoportja az itt talált leleteket vizsgálva egy 2 millió éves, a Homo erectustól származó koponyatöredéket azonosított. Ez a faj legkorábbi ismert lelete. Andy Herries, a La Trobe Egyetem régésze és a csapat vezetője szerint adataik azt mutatják, hogy a Homo erectus (felegyenesedett ember) a vártnál 150-200 ezer évvel korábban létezett, és a szintén a barlangban feltárt Australopithecus africanusszal és a Paranthropus robustusszal egy térben és időben élt.

Az Afrikát is elhagyó Homo erectus a modern ember egyik őse volt, amely nagyjából 110 ezer éve tűnt el. Herries és kollégái a Drimolen-barlangrendszerben 2015-2018 között felfedezett leleteket elemezték. Ezek között volt az a koponyadarab, amely egy 2-3 éves Homo erectusé lehetett. A szakértők rétegtani vizsgálattal és a kőzetekben található mágneses részecskék segítségével datálták a maradványt. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy ha rövid ideig is, de a térségben egy időben három emberlőd is élt.