A járvány miatt Mianmarban rekedt az őseink nyomában járó újságíró

Paul Salopek hét éve indult el útjára, a COVID-19 járvány miatt azonban most Mianmarban rekedt – számol be a CBC. Az Egészségügyi Világszervezet adatai alapján az országban csak kevés megbetegedés történt, Salopek viszont úgy véli, hogy a helyzet gyorsan változik.

„Mint ismert, Délkelet-Ázsia egyelőre nem lett gócpont a járványban, de már most óvintézkedéseket tesznek” – mondta a National Geographic szerzője. Salopek szerint a problémát az jelenti, hogy nem tudják a helyiek, mire számítsanak, mivel nincs lehetőség a megfelelő mennyiségű tesztelésre. Április 4-ig 21 fertőzött személyről tudtak, ugyanakkor problémát jelent a szájmaszkok hiánya az orvosoknak is.

Az újságíró az emberelődök migrációs útvonalát követi, a projektet Out Of Eden Walknak (Séta az Édenből) nevezi. Salopek szerint a pandémia nemcsak a gazdag országokat sújtja, ám a COVID-19 ezekben a régiókban még komolyabb krízist válthat ki, mivel a fejlődő országok egészségügye nem áll készen, a lakosság pedig nem tud hosszú ideig házi karanténban maradni, a bezárások miatt egyre több vállalkozás megy tönkre. A Világbank az Egyesült Államok támogatásával már most elérhetővé tett egy 14 milliárd dolláros csomagot a szegényebb országok számára.

Salopek szerint a fejlődő országokat a klímaváltozás, szegénység és háborúk régóta sújtják, a helyieknek ezért még nehezebb szembenézni egy újabb krízissel. Az újságíró bízik benne, hogy a mostani nehéz helyzetből világszerte kilábalunk, de nehéz lesz és sokaknak tragikus.