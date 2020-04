Ősi zsinórdarab árulkodik a neandervölgyiek intelligenciájáról

Kép: Hardy et al., Scientific Reports, 2020

Szakértők egy csoportja olyan apró rosttöredéket azonosított, melyet neandervölgyiek hozhattak létre – számol be a ScienceAlert. A 6,2 milliméteres darab 41-52 ezer éves lehet, tehát jóval idősebb, mint az eddigi legkorábbi ismert töredék, egy 19 ezer éves izraeli lelet.

Bruce Hardy, az amerikai Kenyon College munkatársa és kollégái egy franciaországi, a neandervölgyiekhez köthető barlangban találták meg a maradványt. A felfedezés arról árulkodik, hogy az itt élők a vártnál intelligensebb és ügyesebb volt. Úgy tűnik, a neandervölgyiek bizonyos szintig értettek a matematikához, hiszen a zsinórkészítéshez bizonyos számolási készségre is szükség volt. A kutatók mikroszkópos és spektroszkópos technikákkal tanulmányozták a szálakat. Az eredmények alapján a rost egy fakéreg belső részéből származhat.

A neandervölgyiek technológiájáról viszonylag keveset tudni, hiszen a hasonló anyagok nagyon ritkán maradnak fenn ilyen hosszú ideig. A szakértők főként a csont- és kőeszközeik alapján tudnak következtetni tudásukra, a mostani felfedezés ezért is jelentős.

Hardyék szerint a most azonosított zsinór egy kőeszköz fejét rögzíthette, de lehetett tartóeszköz vagy háló is. Amennyiben a neandervölgyiek képesek voltak a hasonló rostok létrehozására, akár bonyolultabb tárgyakat, például kosarakat is készíthettek.