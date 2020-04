Magyar fotográfus a World Press Photo 2020 díjazottjai között

A WPP fődíját egy japán fotós kapta a 2019. júniusi kartúmi véres tüntetések közepette készült felvételéért – jelentették be csütörtök este Amszterdamban.

Horváth Eszter soproni születésű dokumentumfotós 2015 óta foglalkozik a sarki térségek, különösen a Jeges-tenger fotózásával. 2019-20-ban az Északi-sarkvidék közepén, jégtáblához fagyasztott, tudományos vizsgálatokat és méréseket végző Polarstern német kutatóhajó munkáját örökítette meg.

Fotói egyebek között megjelentek a National Geographic magazinban, a The New York Times és The Wall Street Journal napilapokban, a Time hetilapban és a GEO Magazine-ban – olvasható a WPP honlapján.

Díjnyertes felvételén egy jegesmedve és kölyke vizsgálgatja kíváncsian a Polarstern kutatói által a jégtáblára kihelyezett berendezést.

Forrás: Csiba Jaszujosi

A fődíjas Csiba Jaszujosinak, az AFP francia hírügynökség kelet-afrikai fotóriporterének Straight Voice (Az utca hangja) című fotója egy fiatal szudáni férfit ábrázol tüntetők közepette, amint verset mond. Az áramkimaradás miatt sötétbe borult kartúmi utcán társai mobiltelefonjaik lámpáival világítják meg őt.

„Ezekben az időkben, amikor sok konfliktust és erőszakot élünk át, fontos, hogy legyen egy olyan képünk, amely inspirálja az embereket” – mondta Lekgetho Makola, a zsűri elnöke, reményteljes fotónak nevezve a győztes művet.

Chris McGrath, a zsűri egyik tagja szerint a fődíjas kép „nagyon szép, nyugodt fotó, amely magába sűríti a világ minden nyugtalanságát és az emberek vágyát a változásra”.

„Ez a pillanat egy egyedülálló, barátságos csoportos tüntetés volt, amelyet abban az időben magam is átéltem” – mondta Csiba a kép születéséről. Omár el-Basír szudáni elnök 30 éves uralmát katonai puccs döntötte meg, és véres tüntetések után a fegyveres erők és az ellenzéki mozgalom átmeneti kormány létrehozásáról állapodott meg.

A World Press Photo 2020 pályázatra 24 országból 4300 fotós 74 ezer képet küldött. A zsűri 44 díjat osztott ki több kategóriában.

A koronavírus-járvány miatt idén a győzteseket online hirdették ki a hagyományos amszterdami ünnepség helyett.