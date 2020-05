Közel 20 ezer illegálisan beszerzett műtárgyat foglaltak le

A mintegy 300, egymástól független, de összehangolt nyomozás végén 101 embert tartóztattak le – számol be a CNN. Az akciót az Interpol, az Europol és a Vámügyi Világszervezet vezette. Az orgazdák háború sújtotta területekről, múzeumokból és régészeti lelőhelyekről loptak, a hálózat több mint 100 országra terjedt ki, és nagyjából 19 ezer tárgyat szereztek vissza az akció idején.

A vizsgálatban világszerte vettek részt rendőrök és vámügyi dolgozók, csak Afganisztánban 971 tárgyat koboztak el. Madridban aranyszobrokat, ékszereket és egy nagyon ritka aranymaszkot találtak, Argentínában és Lettországban pedig nagyjából 2500, illetve 1375 érmét foglaltak le.

Az akció az Athéné művelet II nevet viselte, amelyet az európai Pandóra művelet IV-gyel párhuzamosan végeztek. Mindkettőt 2019 szeptemberében hajtották végre, az eredményekről viszont csak most számoltak be. Catherine de Bolle, az Europol igazgatója szerint a szervezett bűnözésnek rengeteg arca lehet, a kulturális tárgyak illegális kereskedelme is közéjük tartozik. De Bolle hozzátette, a fegyver- és kábítószer-kereskedelemben ugyanazok a csoportok érdekeltek, mint a műtárgyak adás-vételében. Hozzátette: globális jelenségről van szó, és minden ország érintett.

A tárgyak közel harmadát az interneten fedezték fel, a nyomozók folyamatosan monitorozták az online felületeket. A szakértők szerint napjainkra egyre több illegálisan beszerzett tárgy cserél gazdát az interneten.