Zarándokhely a Tenkes-hegy lábánál

A szőlőtőkékkel szabdalt borvidéken már messziről jól kivehetőek a Sarlós Boldogasszony tiszteletére felszentelt bazilika hívogató tornyai. A kegytemplom közelében lévő Szentkút vizének csodatévő híre már régóta nagy ismertséget adott a helynek. Az épületegyüttes fölött található szabadtéri oltár és az árkádos hodályok szolgálnak helyszínéül az évente mintegy 5 alkalommal megrendezett nagybúcsúknak, de számos kisebb jelentőségű búcsút is tartanak itt az egyházi év során. A fölötte található kálvária stációképei a híres Zsolnay kerámia-manufaktúra munkáját dicsérik.

Forrás: dr. Ottó Anita

Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt bazilika Máriagyűdön. Forrás: dr. Ottó Anita

A kultuszhely kegyszobra 1006-ból származik, melyhez akkoriban kápolnát is emeltek. Az első templomot II. Géza király építtette 1148-ban. 1537-től református templom lett, majd az ezt követő hányattatott évtizedeket követően – melynek során még török mecsetként is használták – végül ismét a reformátusok gondozásába került. A későbbi évek elhanyagoltságában az eredeti kegyszobornak is nyoma veszett.