Legendás amerikai hajó roncsát azonosítottak

A SEARCH és az Ocean Infinity vállalatok bejelentették: lokalizálták a USS Nevada maradványait. A hajó volt az Egyesült Államok történetének egyik leghosszabb ideig szolgáló csatahajója. A roncsot Pearl Harbortól 120 kilométerre délnyugatra, mintegy 4700 méteres mélységben találták meg.

A kutatásban a SEARCH műveleti központja és az Ocean Infinity Pacific Constructor nevű hajója vett részt. A Pacific Constructor 2020 elején, a világjárvány előtt indult útnak, utóbb viszont a pandémia miatt nem kötött ki, így hosszú ideig folytatta munkáját.

A USS Nevada több mint három évtizeden át teljesített szolgálatot. A hajó 1914-ben indult első útjára, az első világháború végén azt a hajót, a George Washingtont is kísérte, melyen Woodrow Wilson elnök utazott a párizsi békekonferenciára. A második világháborúban, Pearl Harbornál a USS Nevada volt az egyetlen hajó, melynek sikerült elhagynia a támadás helyszínét, igaz, öt bombatalálat is érte, így a közeli sekély vizekben elsüllyedt. A támadásban a legénység 60 tagja meghalt, 109 pedig megsebesült. A helyreállítás után a hajó az Egyesült Királysághoz utazott, és a D-napban is részt vett. 1945 februárjában már Ivo Dzsimánál szolgált, és Okinava megszállásában is komoly szerepet kapott.

A USS Nevada kalandjai a világháború után sem értek véget, 1946-ban célpontnak választották az első Bikini-atollnál zajló nukleáris fegyvertesztben. A robbanást túlélte, 1948-ban viszont egy tüzérségi gyakorlaton is célpontként szolgált. A többi hajó képtelen volt megsemmisíteni, így végül egy légi torpedó segítségével süllyesztették el 1948. július 31-én.

A USS Nevada az Egyesült Államok történetének egyik leglegendásabb hajója, azonosítása komoly eredménynek számít. A két cég azt tervezi, hogy a jövőben további hasonló projekteket hoznak majd létre.