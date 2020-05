Ókori település állt egy skóciai dombtetőn

Kép: University of Aberdeen

Az Aberdeeni Egyetem csapata szerint a távoli múltban 800 kunyhóban mintegy 4 ezer ember élhetett a Tap O’ Noth near Rhynie nevű dombon. A lelőhely a korábbi kutatások alapján a bronz- vagy a vaskorból származhat.

A csapat 2011 óta folytat átfogó vizsgálatokat a környéken. A szakértők a közelmúltban szénizotópos elemzéssel is megnézték a helyi leleteket, és arra jutottak, hogy a települést a piktek hozhatták létre az időszámítás szerinti 3. században. A kutatók szerint virágkorában a földvár volt a legnagyobb európai település a Római Birodalom bukását követő periódusban.

Gordon Noble, a projekt vezetőjét is meglepte, hogy a településnél még a pikt korban is jelentős volt az aktivitás. „A datálás eredményei egyszerűen megdöbbentőek voltak” – mondta a kutató. A szakértő úgy gondolja, hogy a Tap O’ Noth-i felfedezések alapvetően változtathatják meg a korszakról kialakított képet: amennyiben az egyes kunyhókban valóban 4-5 ember élt, úgy a földvárnak 4 ezer lakója lehetett. A friss eredmények is igazolják, hogy a kutatóknak sokat kell még tanulniuk a piktek koráról – a törzsszövetség a 3-10. század között működött Skócia középső részén.

Az Aberdeenshire-i Tanács azt tervezi, hogy a területet idővel a látogatók előtt is megnyitja.