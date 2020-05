Környezetbarát, modern és dinamikus az új Vitara

Megbízható, élvonalbeli technológia, vezetéstámogató rendszerek, takarékos üzemanyag-felhasználás, gazdag fölszereltség – mindez megtalálható a hibrid Suzuki Vitarában, mely kiváló társunk lehet a hétvégi túrákon, hiszen még nehezebb terepeken is állja a sarat.

A Suzuki 2020-tól minden modelljéhez az annak leginkább megfelelő hibrid hajtást biztosítja, ezzel is megmutatva elköteleződését a környezetvédelem mellett. Az új 48 Voltos technológiával felszerelt modelleknél, így a Vitaránál is a könnyű és kompakt hibrid rendszerrel az integrált indítógenerátornak (ISG) köszönhetően 11 százalékos üzemanyag-megtakarítás érhető el (WLTP kalkulációval) és ennek eredményeként kevesebb káros anyag jut a levegőbe.

2020-ban az Év Magyar Autója versenyén ezüstérmes lett a Vitara.

Nézzük meg, miből is áll ez a kompakt hibrid rendszer! Az ISG vagyis az integrált indítógenerátor az autó lassításakor a mozgási energiát árammá alakítja át, amit a 48 voltos lítium akkumulátor tárol. A műszerfalon pontosan követhetjük hogyan is áll az autó energiakészlete. A tárolt és folyamatosan termelődő energiát az ISG fölhasználja a motor működésének támogatására, így különösen indulásnál és gyorsításnál csökken az üzemanyag-szükséglet.

A tervezők kialakítottak egy Start-stop rendszert, melynek köszönhetően nincs fölösleges motorjárat, az autó automatikusan leáll, majd újraindításkor a benzinmotor csöndesen és zökkenőmentesen lép ismét működésbe. Ameddig pedig áll az autó a zsúfolt forgalomban vagy egy közlekedési lámpa előtt, az elektromos berendezéseknek (utastéri ventilátor, rádió) csupán az akkumulátor szolgáltatja az energiát.

A gépháztető alatt megbújó, nagy teljesítményű, ellenben alacsonyabb fogyasztású és környezetkímélő BoosterJet motor biztonságos és dinamikus, ám csendes működésével élvezet az autóvezetés.

A hibrid technológia megbízhatóságáról győz meg a Magyar Suzuki Zrt. gyár hosszú távú garanciája, mely 3+7 évre vagy 200 000 kilométerre választható és kiterjed a motor, a turbó, a sebességváltó vagy a hibrid rendszer elmeinek (hibrid akkumulátor zárlata esetén) meghibásodására.

A kék LED csíkkal ellátott fényszórók új dizájnja modern, futurisztikus kinézetet kölcsönöz a Vitarának.

Az üzemanyag-takarékos, környezetbarát Vitarának igazán csábító az ára, különösen, ha megnézzük a gazdag felszereltségét. Vezetéstámogató rendszereinek köszönhetően tökéletes társunk lehet egy hétvégi kirándulás vagy több napos túrák alkalmával, ahol az sem gond, ha letérünk az aszfaltútról.

Hosszú utazás során, miközben rójuk a kilométereket, óhatatlan, hogy lankad a figyelmünk. Ilyenkor az a biztonságos, ha megállunk és felfrissülünk. Monoton útszakaszokon azonban jó érzés tudni, hogy az autónkban van egy technikai berendezés, mely folyamatosan ébren van. A Vitarában az alapfelszereltséghez tartozik a sávelhagyás és a sávtartás jelzése, amely 60 km/óra feletti sebességnél hang- és fényjelzéssel, valamint a kormány rezgésével figyelmezteti a vezetőt, sávelhagyás során pedig automatikusan korrigál, ezzel megelőzve a kisodródást.

Az új hibrid Vitara terepen sem hagyja utasait cserben. Az AllGrip rendszer bármilyen útfelületen remek menetstabilitást biztosít, amely még biztonságosabbá teszi az autóvezetést, legyen szó aszfaltról vagy off-road helyszínről.

A fejlett összkerékhajtási rendszerben négyféle, egyszerűen kezelhető üzemmód érhető el, melyek között az alacsony fogyasztásútól a homok fogságából kiszabadító Lock módig választhatunk, útviszonyoknak megfelelően.

Tehát bármerre is járunk, a hibrid hajtású Vitarán nem múlik, hogy biztonságban hazaérjünk.

