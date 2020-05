Rejtett betűket találtak négy holt-tengeri tekercsen

Kép: The University of Manchester

Átfogó vizsgálat alá vettek négy, korábban üresnek gondolt holt-tengeri tekercstöredéket – számol be a Live Science. Az elemzés során több betűt, sőt egy teljesen kivehető szót is azonosítottak rajtuk. Joan Taylor, a King’s College London munkatársa modern képalkotó technikával tanulmányozta az iratokat, az egyiken pedig egy héber L betűt azonosított. Ekkor döntött úgy, hogy több tekercsen is elkezdi keresni az elhalványult betűk nyomait.

A kutatás során az egyik töredéken egy teljesen olvasható szót (sabbat) is felfedezett. A szó, illetve egyéb kivehető betűk arról árulkodnak, hogy az irat Ezékiel könyvéből tartalmazott egy részletet.

A szakértők több mint 900 Holt-tengeri tekercsről tudnak. Az iratokat egy ókori zsidó vallási közösség tagjai, az esszénusok készítették. Az első darabokat 1946-ban találta meg egy beduin pásztor a Kumráni-hegység egyik barlangjában. A tekercsek különböző típusú szövegeket tartalmaznak, így a héber Biblia részleteit, közösségi szabályokat, naptárakat és csillagászati megfigyeléseket.

A most vizsgált töredékeket az 1950-es években szállították az Egyesült Királyságba vizsgálatra a jordániai kormány utasítására. A tekercsek 1997-ben kerültek a Manchesteri Egyetem gyűjteményébe, de egészen mostanáig nem kaptak nagy figyelmet. Taylor most multispektrális képalkotás segítségével vizsgálta a parányi töredékeket, és négyen is sikerült korábban azonosítatlan betűket kimutatnia.