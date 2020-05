A pénzügyek intézése közben is biztonságban a család!

Nincsenek határok!

Tudta, hogy március 2-a óta éjjel-nappal, a hét bármelyik napján utalhat – és a pénz néhány másodpercen belül meg is érkezik? Használja ki Ön is az Azonnali Fizetés előnyeit, utalásait akár az éjszaka közepén, vagy hétvégén is pillanatok alatt elintézheti – akár a címzett bankszámlaszámának ismerete nélkül is.

Fizessen érintés nélkül!

Ha iOS rendszerű mobiltelefonja van, Raiffeisen bankkártyáját néhány egyszerű lépésben az Apple Pay szolgáltatáshoz kapcsolhatja, amelynek segítségével mobiltelefonja segítségével fizethet, bankkártyáját nem kell használnia, sem pedig másoknak átadnia – elég a telefont közel tartani a terminálhoz. Felhívjuk figyelmét, hogy a legtöbb esetben 15 000 forint alatti fizetésnél PIN kód megadása sem kötelező már.

Intézze pénzügyeit egyszerűen – mobiltelefonon!

Töltse le a mobiltelefonjára a myRaiffeisen mobil alkalmazást – az egyszerű, átlátható, felhasználóbarát felületen könnyen és gyorsan intézheti el napi pénzügyeit, sőt: költéseinek áttekintésére is lehetősége van. Másodpercek alatt utalhat, töltheti fel hitelkártyáját és használhat még számos kényelmi funkciót.

Mindig nyitva az internetbank!

A Raiffeisen DirektNet internetbankban teljes körűen intézheti a nap 24 órájában banki ügyeit, az egyszerű átutalásoktól kezdve a számlatörténet ellenőrzésén keresztül a betétek kezeléséig vagy akár az értékpapír-műveletekig.

Nem gond többé a számlák szétosztása

Újdonság Magyarországon a fizetési kérelem szolgáltatás – a Raiffeisen Banknál elsőként érhető el a lehetőség a bankon kívülre is. Nem gond többé a számlák szétosztása: például egy közösen bérelt lakás, vagy egy nagyobb közös bevásárlás esetén a költségek néhány másodperc alatt szétoszthatóak.

Még több információra kíváncsi a digitális bankolással kapcsolatban? A raiffeisen.hu weboldalon minden információt megtalál, sőt, a myRaiffeisen mobilalkalmazás letöltését is elindíthatja.

Az Azonnali Fizetés, az Apple Pay, a myRaiffeisen, a Raiffeisen DirektNet és a Fizetési kérelem szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos további, részletes információkat és kondíciós listákat a www.raiffeisen.hu weboldalon találhatja meg.

X