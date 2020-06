Tömjént és kannabiszt azonosítottak ősi izraeli oltáron

Az azonosított maradványokból arra következtettek, hogy a pszichedelikus növényt vallási szertartásokon alkalmazták több mint két és félezer évvel ezelőtt.

A vegyi elemzés előtt „azonosítatlan sötét anyagként” jelölték meg a két oltár közül a kisebbiken talált matériát, amiről kiderült, hogy teterahidrokannabinol (THC), cannabidiol (CBD) és cannabinol (CBN), valamint az állati trágyamaradványok és zsiradékok elegye.

A másik, nagyobbik oltáron tömjénre bukkantak, ami a Biblia korának egyik ismert füstölőszere, de eddig még soha nem azonosították régészeti maradványokban a Földközi-tenger vidékén.

A mai izraeli Arad városától néhány kilométerre található Tel Arad erődítményét már a hatvanas évek elején kutatta és feltárta Jochanan Aharoni, a Jeruzsálemi Héber Egyetem régésze. Az ásatások során az i.e. 9. századtól i.e. 6. század elejéig fennálló erődítményeket találtak, amelyek Júda királyságának déli határát őrizték még mielőtt a babiloniak meghódították Jeruzsálemet, és elpusztították az első Szentélyt.

Az oltárokon talált anyagokat már akkor elküldték a Héber Egyetem biokémiai tanszékére, de csak a közelmúltban elvégzett újraelemzésénél azonosították a kannabiszt. Az állati zsiradékot már a hatvanas években megtalálták benne, és ebből akkor arra következtettek, hogy kisebb állatokat is áldoztak itt.

A vizsgált oltár Forrás: Collection of the Israel Antiquities Authority

A tudósok ugyanakkor már régóta feltételezik, hogy az oltárokat füstölésre is használhatták, de erre mindeddig nem találtak bizonyítékot. A Tel Aradon 1963-1965-ben feltárt szentélyt akkor az Izrael Múzeumba vitték. Amikor 2007-2010-ben felújították a múzeum régészeti szárnyát, újra kutatásokba kezdtek az oltárokon, újraelemezték az ott talált szerves anyagokat, hogy az azóta kifejlesztett technológiák segítségével jobban megértsék az egykor végzett szertartásokat.

A több mint ötven éve gondosan megőrzött anyagokat egyszerre elemezték egymástól függetlenül a haifai Technionban és a Héber Egyetemen, hogy minél biztosabb eredményeket kapjanak az esetleges helyi szennyeződések kizárásával – eredményükről a Tel-Avivi Egyetem Archeológiai Intézet tudományos kiadványában számoltak be.

A kutatók meglepődtek, amikor kiderült a kannabisz jelenléte az oltárokon, amely használatának jelenleg ez a legkorábbi bizonyítéka az ókori Közel-Keleten. Eddig is ismert volt, hogy a szomszédos kultúrák alkalmaztak szertartásaikon hallucinogén anyagokat, de Júda királyságában először találták ennek nyomát.