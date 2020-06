Az ausztrál őslakosok különleges alkotásaira bukkantak

Különleges sziklarajzokra bukkantak az észak-ausztráliai Limmen Nemzeti Park területén található Yilbilinjnél – számol be az EurekAlert. Az marrák által használt lelőhelyet 2017-ben azonosították, és rögtön felismerték a terület jelentőségét.

Liam Brady, a Flinders Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint a sablonnal készített sziklarajzok jellemzően életnagyságú élőlényeket és tárgyakat, illetve azok részleteit ábrázolják. A Yilbilinjiél felfedezettek viszont rendkívül kicsik, ami arra utal, hogy létrehozásukhoz nem használtak fel valódi testrészeket és objektumokat, csupán kicsinyített sablonokat. A szakértők világszerte csak két hasonló lelőhelyet ismernek: egyet Új-Dél-Walesben, egyet pedig Indonéziában.

Forrás: Flinders University

A kutatókból, parkőrökből és a marra népcsoport tagjaiból álló csapat 17 képet talált. Az ábrákon különböző figurák, így emberek, rákok, teknősök, kengurumancsok, bumerángok és geometriai minták láthatóak. A rajzok szélei jellemzően lekerekítettek, ami arra utal, hogy könnyen formálható, a sziklára tapadó anyag segítségével hozták létre őket. John Bradley, a Monash Bennszülött Központ antropológusa és a csapat tagja korábban megfigyelte már, hogy a helyiek gyakran használnak méhviaszt a lándzsák javítására, a gyermekek pedig sokszor hoznak létre figurákat az anyagból.

Éppen ezért a kutatók azt feltételezi, hogy a rajzokat is méhviasz segítségével alakították ki. A szakértők utóbb rekonstruálták a mintákat, és kőfelületeken ki is próbálták. A csapat az ábrák felfedezése óta három további rajzot is talált a térségben.