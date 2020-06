48 ezer éves nyílhegyeket találtak

A Srí Lanka déli részén fekvő Fa-Hien Lena (Pahiyangala) barlangban rengeteg őskori eszköz, így csontból és kőből készült tárgyak kerültek elő – írja a The Conversation. A lelőhelyen 48 ezer éves, csontból faragott nyílhegyeket is találtak, ezek a legkorábbi bizonyítékok az Afrikán kívüli íjas vadászatra.

Az íjászat megjelenése komoly előrelépés volt fajunk történetében, hiszen a fegyverekkel az embereknek már nem kellett olyan közel merészkedniük a prédákhoz. Ez nemcsak a siker esélyét növelte, de a vadászat veszélyességét is csökkentette. Az íjhasználat legkorábbi ismert bizonyítékai 64 ezer évesek, és Dél-Afrikából származnak. Afrikán kívül pedig az eddigi legkorábbi erre utaló leletek, a mai Németország terültéről valók, 18 ezer évesek. Mivel az íjak és nyilak jellemzően könnyebben bomló anyagokból, például fából készülnek, ezeket nagyon ritkán sikerült megtalálni, ezért is fontosak a most előkerült csontdarabkák.

Michelle Langley, a Griffith Egyetem munkatársa és csapata szerint a Fa-Hien Lena-i nyílhegyek arról árulkodnak, hogy rövid, gyorsan kilőhető nyilakhoz tartoztak. A helyi állatmaradványok pedig azt is felfedik, hogy korabeliek kisebb majmokra és nagy mókusokra vadásztak. A barlangban olyan más alakú, állati csontból készült eszközöket is találtak, melyeket bőr vagy növényi anyagok megmunkálására használhattak.