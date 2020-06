Izland eddig ismert legkorábbi viking települése

Forrás: Brown Bear/Windmil Books/Universal Images Group via Getty Images

Két hosszúházat azonosítottak a kelet-izlandi Stöðvarfjörður közelében fekvő Stöð-nél – számol be a Live Science. A lelőhelyet 2007-ben fedezték fel, az ásatások viszont csak 2015-ben indultak meg.

„Az ősi hosszúház a település nyári lakhelye lehetett, egy későbbi épület alatt rejtőzött eddig. Az újabb, 2007-ben felfedezett ház az eddigi leggazdagabb kincslelet, amelyet Izlandon valaha feltártunk, könnyen következtethetünk arra, hogy a törzsfőnöké volt – mondta el Bjarni Einarsson, az ásatás vezetője.

A hosszúházak keskeny facsarnokok voltak, hatméteres szélességükhöz akár 75 méter hosszúság is társulhatott, náddal vagy gyeppel borították őket. A házakat szobákra osztották, ahol több család is lakott. Kőkemencékben gyújtottak tüzet a csarnok közepén, az állatokat is elhelyezhették a házban, hogy a hidegtől megvédjék őket.

Bjarni Einarsson, a feltárás vezetője szerint a 40 méter hosszú ház 874 körül épülhetett, a történészek szerint a skandináv telepesek ekkoriban érkezhettek meg a szigetre. Az építményben gyöngyöket, gyűrűket, aranytöredékeket, ezüstöt, illetve római, közel-keleti és egyéb eredetű érméket találtak.

A törzsfőnök csarnoka alatt egy még korábbi házat is találtak, a kémiai analízis alapján ez a 800-as évek első felében épülhetett, jóval azelőtt, hogy az állandó települések kialakultak volna Izlandon. Einarsson úgy gondolja, ezt nyáron és talán ősszel használhatták, mielőtt létrehozták volna az első állandó településeket.

A most feltárt lelőhely sokban emlékeztet a L’Anse aux Meadows-i táborra, az új-fundlandi ideiglenes települést 1000 körül alakították ki a vikingek. A felfedezők valószínűleg először átmeneti szállásokat hoztak létre, hogy aztán tartósan is letelepedhessenek az új területeken.