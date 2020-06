DNS-vizsgálat mutatott rá, ki is feküdt az ókori sírban

Forrás: Artyom GeodakyanTASS via Getty Images

Egy új kutatás alapján egy 14 évesnél is fiatalabb lányé az oroszországi Tuvai Köztársaság területén 1988-ban feltárt sír – számol be a ScienceAlert. Varvara Buszova, az Orosz Tudományos Akadémia munkatársa és kollégái új tanulmányukban azt írják, a nyughely az időszámítás előtti 7-5. századból származik.

A szakértők sokáig úgy vélték, hogy a görög forrásokban felbukkanó amazonok a valóságban sosem léteztek, utóbb a régészeti felfedezések viszont bebizonyították, hogy a szkíta nők gyakran maguk is részt vettek a harcokban és vadászatokon. Bár Hérodotosz szerint az amazonok a szkítákkal is háborúztak, valójában a harcosnők is a népcsoporthoz tartozhattak.

Az évek során több amazon sírját is megtalálták, ilyen az 1988-ban azonosított tuvai nyughely is. A kutatók a sírmellékek – egy íj, egy fejsze és nyilak –, illetve a testfelépítés alapján azt hitték, hogy a sírban egy fiatal fiút temettek el. Buszováék új kutatása viszont azt mutatja: a csontok egy lánytól származnak.

Az amazon vörösfenyőből készült koporsója olyan szorosan záródott, hogy csak kevés levegő érte a lány testét, amely így részben mumifikálódott. A szakértők a közelmúltban genetikai elemzés alá vetették a testet, így derült ki, hogy egy lány feküdt az ismert sírban. Buszova szerint eredményeik alapján feltételezhető: a szkíták körében nem volt ritka, hogy már a tinédzser lányok is becsatlakozzanak a harcokba és vadászatokba. A kutatók a nyughelyben azonosított egyéb leletek alapján a sír datálását is pontosítani tudták.