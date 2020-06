Szennyezett víz okozhatta a maja metropolisz elnéptelenedését

David Lentz, a Cincinnati Egyetem munkatársa csapatával a mai Guatemala területén fekvő város víztározóit elemezte – számol be a ScienceAlert. A kutatók tanulmányukban azt írják, a tikali üledékben mérgező anyagokat mutattak ki.

A város fénykorában akár 100 ezer ember is élhetett itt. A súlyos aszályokra hajlamos, tavaktól és folyóktól távoli település végzetét az hozhatta el, hogy az esővízgyűjtők szennyezetté váltak. A kutatók szerint a szennyezés gyakorlatilag és szimbolikusan is hozzájárult Tikal elnéptelenedéséhez.

A szakértők a maja város tíz egykori víztározójának üledékéből gyűjtöttek be mintákat, ezekben még mindig ki tudták mutatni két korabeli, veszélyes cianobaktérium nyomát. A kék-zöld alga hosszú időn át létezhettek a helyi vizekben, de koncentrációja aszály idején nőhetett meg. Végül ez a folyamat vezethetett el a város 9. század közepi elnéptelenedéséhez. A baktériumok mellett magas higanyszintet is észleltek az üledékben. A szakértők úgy vélik, hogy az anyag a maják révén jutott be a vizekbe: a falfestéshez használt vörös színezőanyaguk jellemzően cinnabaritot, azaz higany-szulfidot is tartalmazott. Elképzelhető, hogy a maják tudtak a festményekben rejlő veszélyről, de védelmi intézkedéseik nem voltak elegendőek. Az éghajlat is szárazabbá vált, így az élhetetlenné vált várost elhagyták a lakók.