Az őskori ember tápláléka volt a gyík és a kígyók

A régészek a hajdani Levante területén (a Földközi-tenger Itáliától keletre eső része, az Eufrátesz és a Nílus folyóig) több ezer pleisztocén kori gyík- és kígyócsontot találtak. Hasonló lelőhelyek általában ragadozókhoz köthetőek, azt azonban sokáig nem tudták a kutatók, hogy az állatokat emberek vagy egyéb élőlények fogyasztották-e.

Egy új tanulmányban Ma‘ajan Lév, a Haifai Egyetem munkatársa és kollégái modern pikkelyes hüllők csontjait vizsgálva olyan vizuális referenciát hoztak létre, melynek segítségével felmérhetik a különböző hatásoktól, például emésztéstől és égéstől származó sérüléseket – számol be a Live Science. A csapat ezt követően az izraeli Mugaret el-Vád barlangjának leleteit is elemezte, és megállapították, hogy a helyi emberek 11500-15000 éve a gyíkok és kígyók húsát is megették.

Natúf-kultúra legfontosabb lelőhelye a Mugaret el-Vád barlang Forrás: Creative Commons/Wikimedia Commons

A korszak Levantéjának területén a Natúf-kultúra létezett, a népcsoport tagjai ugyan vadászó-gyűjtögetők voltak, de már nem nomád életmódot folytattak. A populáció lehetett az első letelepedett földművesek előfutára. A Mugaret el-Vádnál azonosított számos állatmaradvány jelentős része, mintegy 3 ezer darab gyíkoktól és kígyóktól származik. Amikor a kutatók ősi állatcsontokra bukkannak, az emberi táplálkozás, például a húsvágás nyomait keresik. A probléma az, hogy a pikkelyes hüllők maradványai igen apróak, és így vizsgálatuk sem egyszerű. Lévék ezért alkották meg adatbázisukat, amellyel már viszonylag pontosan meg tudták különböztetni a csontok különböző sérülésmintáit.

A szakértők több bizonyítékot is találtak arra, hogy a korabeliek feldolgozták és elfogyasztották az állatokat. A csapat szerint eredményeik segíthetnek jobban megérteni a Natúf-kultúra táplálkozását.