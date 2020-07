Da Vinci egyedi látásának köszönhetjük Mona Lisa mosolyát

Egy új vizsgálat szerint Leonardo da Vinci egyedi látással rendelkezett, ennek köszönhetően volt képes megörökíteni a leggyorsabban múló pillanatokat is – számol be a Live Science. David Thaler, a Baseli Egyetem genetikusa úgy véli, az ilyen észlelési képességnek köszönhetően az emberek a hirtelen jelenségeket is meg tudják figyelni, és ez lehet a magyarázat egyes teniszezők gyors reakcióidejére is. Thaler szerint a Mona Lisa esetében a festő azt a momentumot örökíthette meg, amikor a mosoly elkezdődik, de Az utolsó vacsorán is jól érzékeltette az apostolok pillanatnyi érzelmeit.

A kutató először akkor kezdett el gondolkozni da Vinci lehetséges szuperlátásán, amikor a szitakötőkről szóló feljegyzéseit olvasta. A polihisztor megdöbbentő pontossággal írta le a rovarok szárnyainak mozgását. Da Vinci olyan részletességgel látta a mozgást, amelyre az átlagember szabad szemmel egyszerűen képtelen. Úgy tűnik, a művész a másodperc ezrelékét is észlelni tudta, így téve különbséget a leggyorsabb események között.

Thaler úgy gondolja, hogy ennek a képességnek genetikai alapjai lehetnek, és a retina sejtjeinek fejlődése szintén komoly eltéréseket eredményezhet az egyes személyek látása között. Elképzelhető, hogy más művészek is hasonló képességekkel rendelkeztek, a japán Kacusika Hokuszai (1760-1849) például szintén lenyűgöző pontossággal ábrázolta a gyors mozgásokat.

Thaler szerint, ha sikerülne DNS mintákat szerezni da Vincitől, ki lehetne deríteni, hogy a retina fejlődéséért felelős gének állnak-e a képessége hátterében, vagy tanult, alapos megfigyelésekkel elsajátított tulajdonságról van-e szó.