Egy ősi bányára bukkantak a tenger mélyén

A Mexikó közelében lévő barlangrendszerben az évek során számos izgalmas felfedezés született, ezúttal egy 12 ezer éves bányát tártak fel – számol be a ScienceAlert. Brandi MacDonald, a McMaster Egyetem munkatársa és kollégái legújabb tanulmányukban azt írják: ez lehet Amerika legősibb bányája.

Kép: Sam Meacham/CINDAQ. A.C. SAS-INAH

Ed Reinhardt, a csapat tagja szerint a hasonló víz alatti barlangok egyfajta időkapszulák. A szakértő szerint egyértelmű bizonyítékokat találtak arra, hogy az üregben több ezer évvel ezelőtt okkert bányásztak. 2017-ben a kutatók több merülést is végeztek Quintana Roo állam keleti partvidékénél. A régészek egy ideje tudják, hogy a helyi barlangok még emberek maradványait is őrzik, azt azonban sokáig nem értették, hogy miért léphetett be bárki is a hosszú, útvesztőszerű rendszerbe. A friss tanulmány erre a kérdésre adhat választ.

Úgy tűnik, az őskori emberek több tonna okkert hoztak ki a barlangokból, és még tüzeket is rakhattak odabent, hogy megvilágítsák a falakat. Az üregekben több olyan nyomot is találtak, amely bányászati tevékenységre utal – ilyenek az ásóeszközök, az útjelzők és az okkerkinyerő felszerelések.

A csapat szerint a rendszerben 12-10 ezer évvel ezelőtt folyt a bányászat. Amikor a tevékenység véget ért, a barlangok még nem voltak víz alatt, így elképzelhető, hogy a helyiek egyszerűen más, jobb lelőhelyekre bukkantak.