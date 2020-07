Őskori lelőhelyekre bukkantak a tenger mélyén

Egy friss tanulmányban a szakértők először mutatnak be egy olyan ausztráliai őslakosokhoz köthető lelőhelyeket, amelyeket a tenger mélyén azonosítottak – számol be a The Conversation. Jonathan Benjamin, a Flinders Egyetem munkatársa és kollégái szerint amikor az első emberek 65 ezer éve megérkeztek a földrészre, a tenger szintje még 80, az utolsó nagy eljegesedés idején pedig 130 méterrel alacsonyabban állt. A periódus utáni olvadás során a víz egyre magasabbra került, nagyjából 8 ezer éve pedig Új-Guinea és Ausztrália közé is tenger ékelődött.

A folyamat hatására rengeteg korábban lakott terület került a tenger fenekére. Az elmúlt négy évben indult kutatás célul tűzte ki, hogy feltárja Nyugat-Ausztráliánál az ilyen lelőhelyeket. A projekt utolsó fázisában a szakértők víz alatti régészeti vizsgálatokat folytattak.

A csapat két lelőhelyet is talált a Dampier-szigetcsoportnál. Az egyik területen, Cape Bruguieresnél 2,4 méteres mélységben több száz kőeszközt azonosítottak, míg a Flying Foam Passage-nál, 14 méterrel a felszín alatt olyan emberi tevékenységből származó maradványokat fedeztek fel, melyek arra utalnak: a környéken egykor egy forrás állt.

A szénizotópos elemzések alapján a lelőhelyek legalább 7 ezer évesek. A kutatók szerint friss eredményeik alátámasztják azt az elképzelést, mely alapján a környéken rengeteg hasonló lelőhely lehet. A szakértők úgy gondolják, hogy a hasonló feltárások rendkívül fontosak, ha meg akarják érteni a legkorábbi ausztráliai emberek történetét. A csapat szerint ezen lelőhelyek megóvása is kiemelt feladat lenne, hiszen a part menti ipari tevékenységek, így az olajkeresés komoly fenyegetést jelent rájuk nézve.