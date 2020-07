Mégsem hódítóként érkezhetett az ókori népcsoport

A hükszoszokként ismert népcsoport időszámítás előtt 1638 és 1530 között uralta Egyiptomot. A kutatók korábban úgy vélték, hogy hódítóként érkeztek a birodalomba, egy friss tanulmány alapján azonban nem ez volt a helyzet – számol be a Live Science. Úgy tűnik, a népcsoport generációkon át élt Egyiptomban, mielőtt hatalomra jutott.

A szakértők hosszú időn át egyetlen forrást ismertek, amely a hükszoszok uralkodásáról szól, ez az időszámítás előtti 4-3. században élt Manethón nevű paptól származik. A feljegyzés alapján a népcsoport időszámítás előtt 1650 körül hatalmas sereggel érkezett Egyiptomba. Bár utóbb a kutatók találtak még forrásokat, a hükszosz dinasztiát rengeteg kérdés övezi. Ami biztos: a népcsoportot követő uralkodók kaotikus, zűrzavaros periódusként tekintettek a hükszoszok idejére.

Chris Stantis, a Bournemouth-i Egyetem munkatársa és a csapat vezetője szerint ma már tudni, hogy a népcsoport a Közel-Keletről származott. A régészek 1885-ben tárták fel a hükszosz fővárost, Avariszt, amely Kairótól mintegy 120 kilométerre északra fekszik. A hükszoszok sírjai sokban különböztek az egyiptomiakétól, védő amuletteket például nem helyeztek el bennük.

Stantisék az Avarisz környékén azonosított 75 korabeli személy fogát vizsgálták. A csapat a stroncium-izotópokat mérte fel, ezek arányát más azonos korú leletekben is felmérték, így ugyanis következtetni tudtak arra, hogy az elhunytak helyiek vagy betelepültek voltak-e. A stroncium a táplálék révén kerül be a szervezetbe, izotóparánya pedig régiónként változhat, ezért elemzése jó módszer egy személy élettörténetének tanulmányozására.

A kutatók 36 ember esetében állapították meg, hogy már a hükszosz dinasztia előtt Egyiptomban éltek. Ez ellentétes a hódító seregről szóló elképzeléssel, ahogy az is, hogy a vizsgált személyek között nagy számban akadtak nők is. Az elemzés azt is felfedte, hogy a környéken eltemetett személyek igen változatos származásúak voltak, és nem egy konkrét területről érkeztek.