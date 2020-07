1900 éves játék egeret találtak

Vindolanda erődítménye Hadriánusz falától kicsivel délre található, az erőd mellett egy falu is kialakult, kb. 1900 évvel ezelőtt. A területen a régészeti feltárások során számtalan bőrből készült tárgy került már elő, itt található a római kori Britannia legnagyobb lábbeli-gyűjteménye is. A lábbeliken kívül lószerszámok, dekorációs célú tárgyak, sátrakhoz tartozó lapok, illetve megszámlálhatatlan kisebb bőrdarabka is a helyi Vindolanda Alapítvány gyűjteményének részét képezi. A több mint 7000 bőr tárgyból álló együttes átvizsgálása a feltárásokat követően hosszú időt vesz igénybe, s jelenleg is zajlik. E tárgymennyiség tüzetesebb vizsgálatára adott lehetőséget a járvány miatti leállás, amelynek ideje alatt az alapítvány kurátorai több időt tudtak fordítani e feladatra.

Az alapítvány közleménye szerint ekkor, egy számtalan apró bőrdarabkát tartalmazó csomag átvizsgálásakor bukkantak rá arra a tárgyra, amely egérre emlékeztető kis állatkának néz ki. Az egér 12,6 cm hosszú, 2,6 cm széles, és a teste egészén a szőrzetét, illetve a szemét jelző kis bemetszések díszítik. Az a hulladék bőrökkel teli csomag, amelyben megtalálták, még 1993-ban került elő az erődítmény IV. / V. parancsnoki rezidenciájának egy szobájában. E korban az I. tungriai cohors tagjai (a mai Belgium területéről származók) állomásoztak az erődítményben, a bőr egérke kormeghatározása időszámításunk szerint 105-130 körülire becsülte a tárgy korát. Az egér lehetett akár gyerekjáték is, de akár használhatták valakinek a megviccelésére is.

A bőrcafatok, amelyek közül a játék egérke előkerült Forrás: Vindolanda Charitable Trust

Az alapítvány kurátora, Barbara Birley elmondta: „Az a legnagyszerűbb a vindolandai leletekben, hogy sosem tudjuk, mi lesz a következő tárgy, amire rábukkanunk. Habár a 2020-as ásatási munkálatokkal késésbe kerültünk, a már feltárt leletek közt is lehet kincsekre bukkanni. Bár jelentős bizonyítékok szólnak amellett, hogy a vindolandai gyerekeknek nem nagyon voltak játékaik, jó dolog arra gondolni, hogy ez a bőrből készült egérke mégis egy gyereknek szerzett egykor örömet itt a távoli északi határvidéken.”

A valódi egerek hemzsegtek Vindolanda erődítményében is, mint minden más erődben, itt is folyamatosan jelen lehettek az emberek közelségét kihasználó rágcsálók. Amikor Vindolanda magtárát feltárták 2008-ban, sok ezernyi egér csontjaira bukkantak az építmény padlózata alatt, ahol feltehetően jól megélhettek a rágcsálók, a padlót burkoló kövek közé hulló gabonaszemeken.

Az egér még jelenleg is kártékony sokak számára, azonban ma is vannak, akik szerint bájos állatka, számtalan gyerekmese és műalkotás alanya; valószínűleg nem volt ez másképp a római korban sem. A most megtalált játék egérke bekerült a Vindolanda Múzeum kiállítási tárgyai közé.