Megtalálták a palotát, ahol megölték II. Moctezumát

A Mexikói Antropológiai és Történeti Intézet szerint azonosították Mexikóvárosban azt a palotát, melynek egyik erkélyén II. Moctezuma meghalt – számol be a Live Science. Az építmény maradványaira utóbb Hernán Cortés háza épült fel, a 18. században pedig egy ma is álló zálogházat emeltek fölé.

II. Moctezuma azték uralkodót a spanyol hódítók a most feltárt palotában tartották fogva. Mikor az aztékok fellázadtak a konkvisztádorok ellen, és megostromolták az épületet, II. Moctezumát kiküldték az egyik erkélyre, hogy megnyugtassa a tömeget. A zavargók azonban folytatták az ostromot, melynek során az uralkodó is meghalt.

A közelmúltban felújítási munkálatok kezdődtek az 1775-ben alapított Nacional monte de Piedadnál, az egykor a szegények számára létrehozott zálogházban ma egy karitatív szervezet működik. A renoválás során feltárásokat is folytattak, ekkor találták meg a palota maradványait.

A spanyolok II. Moctezuma halála után felülkerekedtek, és lerombolták a mai Mexikóváros elődjét, Tenocstitlant. Utóbb az aztékokkal egy új várost építtettek fel, ekkor jött létre Hernán Cortés, a konkvisztádorok vezetőjének háza is. Az épületet a palotára emelték, és a jelek alapján a korábbi komplexum szobrait is felhasználták az építkezés során. Az ásatás során a csapat egy tollas kígyó szobrát is azonosította, ez feltételezhetően Ketzalkóatl istent ábrázolja.