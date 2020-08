Kimagasló grafikáival nyert nemzetközi díjakat a National Geographic

A The Atlas of Moons online infografikával a National Geographic nyerte idén Malofiej-díjat digitális bemutató kategóriában. A párhuzamos, nyomtatott sajtós csoportban a New York Times nyert, a lap azt szemléltette, hogy milyen szakmai út vezet az Amerikai Egyesült Államok Képviselőházába. Zsinórban ez a harmadik év, amikor a National Geographic első helyen végez a kategóriában. A magazin idén összesen 19 díjat hozhatott el, éppen annyit, mint tavaly.

A The Atlas of Moons az Apollo-11 Holdra szállásának 50. évfordulója alkalmából készült. Az atlaszban a Hold és a Naprendszer 200 ismert holdja szerepel, a tervezők az objektumok pályáját és relatív sebességét is modellezték, illetve animálták gazdabolygójuk körüli mozgását. Az interaktív 3D-s térképen számos jelentős geológiai jellemzőt is feltüntettek, de az egyes égitesteknél további érdekességek is olvashatóak.

A létrehozást gondos tervezés és előkészítő munka előzte meg. Eredetileg papír alapú vázlatok és illusztrációk készültek, utóbb pedig az oldal prototípusát is elkészítették. A munka legnehezebb része a különböző elemek és a böngészőben használható verzió integrálása volt.

A Miguel Urabayen spanyol újságíróról elnevezett díjat a NatGeo 2019. decemberi számában megjelent, Jeruzsálem építészeti korszakait bemutató térkép kapta.

A Malofiej Infografikai Világdíjat gyakran emlegetik az infografikák Pulitzer-díjának. A Spanyol Hírtervezői Társaság pályázatára a világ minden tájáról jelentkezhetnek a különböző lapok, ügynökségek, infografikai szolgáltatók, könyvkiadók és blogok. Az elmúlt 28 évben Pamplonában egy nemzetközi rendezvényt is tartanak Alejandro Malofiej, az 1987-ben elhunyt argentin térképész tiszteletére.