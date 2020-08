Lenyűgöző állapotú viking sisakot találtak

Az 1950-es években egy rozsdás, sérült középkori sisakot fedeztek fel a kelet-angliai Yarmnál, Stockton-on-Tees közelében egy építkezésen. Szakértők egy csoportja a közelmúltban elemzés alá vetette a leletet, és kiderült, hogy kivételes felfedezésről van szó – számol be a helyi önkormányzat oldala.

A sisakot a városi önkormányzat évtizedekkel ezetlőtt kölcsön adta a Preston Park-i Múzeumnak. Egészen mostanáig nem vizsgálták átfogóan a leletet, a koráról pedig komoly szakmai vita alakult ki. Dr. Chris Caple, a Durhami Egyetem munkatársa csapatával a legújabb régészeti felfedezések adatait felhasználva, illetve a fém állapotát analizálva arra jutott, hogy a sisak 10. századi, brit területen élt vikingé volt, és az ország északi részén készült.

Jim Beall, a Stockton-on-Tees-i önkormányzat tagja szerint a vizsgálat igazolta, hogy a yarmi lelet igen nagy ritkaság, a friss eredmények alapján megállapítható, hogy ez az első teljes viking sisak, amelyet Nagy-Britanniában találtak. Az ilyen leletek nagyon ritkán maradnak fenn, mivel a korszakban már nem volt jellemző a sírmellékekben gazdag temetkezés.

Az angolszász sisakok általában díszesek voltak, és az elit tagjai viselték őket, ezek inkább szimbolikus, semmint praktikus jelentőséggel bírtak. A katonák ezzel szemben olyan sisakokat hordhattak, mint amilyen a yarmi is. Ezek a fejvédők már célszerűen tervezett formában, és kifejezetten harcászati célokkal készültek, s nem is volt rajtuk dekoráció. A sisakokat sodronyinggel viselték, ilyen öltözéket hordó katonákat látni a bayeux-i falikárpiton is.