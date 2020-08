Megtalálták Britannia legősibb műalkotását

Az absztrakt jelekkel díszített kő töredékeire egy 2014-2018 közötti ásatáson találtak rá a Franciaország és Anglia között fekvő Jersey szigetén, Les Varines-nél – számol be a Londoni Természettudományi Múzeum. A plaketteket a magdaléni kultúra tagjai készíthették, a korai vadászó-gyűjtögető csoport 23-14 ezer éve élt Európában.

A magdalénai kultúra különböző tárgyi emlékeit Nyugat-Európa számos helyszínén megtalálták már. A leletek között vannak vésett rajzokkal díszített állati csontok vagy fogak, barlangrajzok, eszközök és díszített fegyverek is. Magdalénai táblákat korábban Franciaország, Spanyolország és Portugália területén is találtak.

Ebben az időben elegendő táplálékra tudtak szert tenni, így a magdaléniaknak rengeteg szabadidejük lehetett, ami teret engedett a kreativitás kibontakozásának. A népcsoport a jégkorszak végére tűnt el, helyét a kevésbé művészi azili kultúra vette át.

Forrás: Natural History Museum

Azt korábban is tudták a régészek, hogy magdalénai települések voltak Nagy-Britannia északnyugati részén, de most fordult elő először, hogy a korszak vésett mintájú kőtöredékeit fedezték fel a Brit-szigeteken.

Silvia Bello, a Londoni Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a mikroszkópos vizsgálat alapján a vonalakat rétegelt vagy ismételt bevágásokkal hozták létre, ez pedig azt sugallja, hogy nem funkcionális használat közben alakultak ki. A jelek többsége absztrakt, de a szimbólumok között akadhatnak állatokat, embereket vagy tájakat megörökítő képek is.

A leleten található vágásokat kőeszközökkel alakíthatták ki, az ábrák egyenes, párhuzamos és hosszabb, hajlított vonalakból állnak.