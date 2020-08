Nem csak látogatható, de őröl is az újjáépített malom

Vörös Szilárd Felsőszentiván polgármestere elmondta, 2005 nyarán az esőzések hatására az épület északi oldalának felső három szintjéből egy óriási, több méter átmérőjű darab esett ki és a földszinten is romossá vált az oldala. A keletkezett kár miatt a malom egyes fa födémgerendáinak végei alátámasztás nélkül lógtak, így az egész épület életveszélyessé vált. Öt év múlva, szintén az esőzések miatt a malom északi oldala ismét meggyengült és szinte teljesen leomlott. A malom belső szerkezetei, gépészete nagymértékben károsodott. 2015-ben kezdődhetett meg a település szimbólumának számító épület megújításának tervezése. Mára pedig sikerült a csonka kúp alakú, bádogtetős építményt újjáépíteni, pótolva a lekerült szélvitorlákat, amelyeket egy külső, villamosárammal működő motorral is elláttak, hogy szélcsend esetén is tudjon őrölni.

A polgármester hangsúlyozta: a szakemberek korhű építési technikákat alkalmaztak, a mai kor minőségében és eszközeivel építették újjá a régi szélmalmot az eredeti teljes funkciójának visszaállításával.

Fogaskerék áttétele a felsőszentiváni szélmalomban. MTI/Sóki Tamás Forrás: MTI/Sóki Tamás

A felújított felsőszentiváni szélmalom. Forrás: MTI/Rosta Tibor

A Felsőszentiván belterületén található szélmalom az írott források szerint a 19. század végén épült. Történetében jelentős időpont volt az 1925-ös év, amikor a híres ács-molnár, jeles malomépítő Nagy Torma Vince tulajdonába került. Az épületet az 1930-as években új gépekkel szerelték fel, azok azonban már csak a következő három évtizedben szolgálták a község lakóit. A szélvitorlákat 1962-ben szerelték le, a malmot később már csak raktárnak használták.