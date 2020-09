Megtalálhatták a legkorábbi anatómiai atlaszt

A szakértők hagyományosan úgy gondolják, hogy az anatómia ágazata az ókori Görögországig vezethető vissza, egy új vizsgálat alapján azonban a kínaiak megelőzték a görögöket – számol be a Bangor Egyetem oldala. Vivien Shaw és Isabelle Winder, a walesi Bangor Egyetem munkatársai, illetve Rui Diogo, az amerikai Howard Egyetem kutatója friss tanulmányukban a Mawangdui nevű kéziratot elemzik, melyet az 1970-es évek elején találtak meg egy Csangsa közeli nyughelyben.

Az iratot időszámítás előtt 168 környékén helyezhették a sírba. Bár a szöveget sokat tanulmányozták az évek során Shawék szerint eddig félreértelmezték. Az új vizsgálat alapján a Mavangduj egy anatómiai atlasz – ezzel a világ legkorábbi ilyen munkája.

Shaw több mint hét éve vizsgálja az ókori kínai szövegek orvostudományi tartalmait. A szakértő szerint ezeket az iratokat más, a modern nyugati orvoslásétól eltérő perspektívából kell elemezni. Shaw hozzátette, a korabeli Kínában egészen másként, a mai hagyományos kínai orvoslásból is ismert szempontok alapján tekintettek a szervezetre. A kutató szerint a korszakban a konfucianizmus hagyományai miatt alapvetően kerülték a boncolást, ezért a szakértők eddig nem is tekintettek anatómiai munkaként a Mawangduira. A későbbi források alapján ugyanakkor a bűnözőkön a korabeli tudósok végezhettek boncolást, így gyakorlati tudásuk is lehetett az emberi test felépítéséről.

Az új felfedezés sokat elárul a korabeli Kína történetéről. Az országban a Han-dinasztia kora a gyors művészeti és tudományos fejlődés periódusa volt, az anatómiai atlasz ezen folyamat egyik fontos része lehetett.