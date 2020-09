Több mint egy tucat jó állapotú szarkofágot találtak Egyiptomban

Az Egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium a Facebookon jelentette be, hogy újabb szarkofágokra bukkantak a szakkarai nekropoliszban – számol be a ScienceAlert. A koporsókat 2020. szeptember közepén fedezték fel egy ásatás során, a területen nem sokkal korábban 13 fából készült szarkofág is előkerült.

A hatalmas nekropolisz a gízai piramisoktól mintegy 16 kilométerre délre fekszik, és az UNESCO világörökségi helyszínnek számító Memphisz része. A világhírű temetkezési helynél régóta folynak a feltárások, de még mindig rengeteg a felfedezni való a környéken.

A most előkerült koporsók igen jó állapotúak, felületükön a festés is konzerválódott. A minisztérium közölte, hogy folytatni fogják a régészeti vizsgálatot, és feltételezhetően újabb szarkofágokat is azonosítanak majd.

Egyiptomban az elmúlt időszakban kiemelten fontossá vált a régészet, az új feltárásokkal a cél az ország turisztikai vonzerejének növelése. Egyiptomban először az arab tavasz után esett vissza jelentősen az idegenforgalom, idén pedig a koronavírus-járvány okoz nehézségeket a szektornak.