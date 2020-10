Előkelő középkori temetőt azonosítottak Németországban

Forrás: Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/ZB (Photo by Stephan Schulz/picture alliance via Getty Images

Kora középkori temetőt azonosítottak Németországban – számol be a Live Science. A sírokban nagyjából 80 embert, köztük több igen gazdag személyt temettek el. A Hallei Állami Őstörténeti Múzeum csapata szerint a lelőhelyről különböző értékes maradványok kerültek elő.

A temető a rövid életű Türingiai Királyság területén feküdt, az állam nagyjából 80 évig működött, mielőtt 531-ben a frankok meghódították. A sírmellékek alapján úgy tűnik, hogy sok tehetős embert temettek el itt. Arnold Muhl, a Hallei Állami Őstörténeti Múzeum munkatársa szerint a nők nyughelyeiben ékszereket, a férfiakéban pedig fegyvereket találtak.

A kivételes lelőhelyet 2020 nyarán fedezték fel egy közép-németországi birtokon zajló építkezés során. A temető a 470-540 közötti periódusból származik, a sírok egymás melletti sorokban találhatóak. A környéken egy vermet is azonosítottak, melyben 11 állat maradványait helyezték el. A feltárás még nem fejeződött be, de már most megállapítható, hogy a Brücken-Hackpfüffeli temető igen különleges.

40 éve nem fedeztek fel teljes temetkezési helyet a Türingiai Királyság korából. A szakértők a legújabb módszerekkel vizsgálhatják a helyi leleteket, többek közt genetikai elemzést is el akarnak végezni a maradványokon. A kutatók stroncium-izotópos analízist is terveznek, ezzel felmérhetik, hogy az adott személy hol élt. Több olyan ékszert is felfedeztek, amelyek longobárd eredetűnek tűnnek, a vizsgálat fel fogja fedni, hogy az adott ékszerek gazdái honnan is származtak.