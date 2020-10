Ókori házat nyitnak meg Rómában

2014-ben római luxuslakások építésekor egy domusra, azaz római házra bukkantak. Az átfogó vizsgálat során aztán egy fekete-fehér geometriai mintákból álló mozaikkal díszített, az időszámítás előtti 1. századból származó otthont azonosítottak. Az épületben freskók, latin feliratok, Hercules (Héraklész) és Minerva (Athéné) alakjával díszített tálak, illetve használati tárgyak, például egy kalapács és egy kanál is előkerültek. Emellett egy, az időszámítás előtti 8. században épült tornyot valamint falat is felfedeztek.

Most az is kiderült, hogy a különleges házat megnyitják a közönség előtt – számol be a Smithsonian Magazine. A domus novembertől látogatható, amely eleinte havonta kétszer lesz csak nyitva, hogy ne zavarják a környék lakóit. A szakértők szerint a Domus Aventinóban tehetős emberek éltek, a ház az idők során valószínűleg többször is gazdát cserélt. Az építményben falra vetített képekkel próbálják visszaadni, hogy milyen lehetett az élet a házban.

Forrás: Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

A fekete-fehér mozaik mellett egy díszes papagájt ábrázoló mozaikot is találtak. Daniela Porro régész szerint a dekorációkból is látni, milyen gazdag is volt az egykori tulaj. A Domus Aventino az Aventinus dombján állt, a Circus Maximus szomszédságában. Úgy tűnik, az évszázadok alatt a ház fokozatosan elsüllyedt, erről árulkodik, hogy a régészek több mozaikréteget is feltártak – az utolsó az időszámítás szerinti 2. században készült.

A római építkezések során gyakran kerülnek elő leletek, és immár a vállalatok is jelentős összegeket költenek régészeti munkákra. A Domus Aventino körüli luxuslakások tulajdonosa például 3 millió eurót fordított a feltárásra és helyreállításra.