Pogány templomot fedeztek fel Norvégiában

Viking templomot azonosítottak Norvégiában – számol be a Live Science. A 14 méter hosszú, 8 méter széles és 12 méter magas fa épület a 8. század végén épülhetett, és a nyári, illetve a téli napforduló alatt mutathattak be benne áldozatokat. Søren Diinhoff, a Bergeni Egyetemi Múzeum régésze szerint ez az első óészaki templom, melyet az országban felfedeztek. „Ismerjük már őket Svédországból és Dániából, ez pedig azt mutatja, hogy Norvégiában is léteztek” – mondta a szakértő.

Az istenek házait a 6. században kezdték el építeni, ezek jóval komplexebbek voltak, mint a szertartásokhoz korábban használt, gyakran szabadtéri helyszínek. A szakértők úgy vélik, hogy megfelelő társadalmi rétegre volt szükség a hasonló templomok létrehozásához.

Kulthus i Ørsta from Universitetsmuseet i Bergen on Vimeo.

Az épületet szeptemberben találták meg a nyugat-norvégiai Osénál egy építkezést megelőző feltáráson. Az ásatás során egy korai, 2000-2500 éves, mezőgazdasággal foglalkozó település maradványait is azonosították. A templom építésének korában a régiót már gazdag családok uralták, akik a vallási élet felett is átvették az irányítást. A korszakban a vallás ideologizáltabbá és szervezettebbé vált, az istenek házait pedig az utazók beszámolói alapján, a keresztény templomok mintájára hozták létre.

Mára csak az osei építmény alapjait jelző gödrök maradtak fenn, ezekből azonban következtetni tudtak az épület méreteire. Diinhoff szerint középen a torony formája is kirajzolódik. A környéken ceremoniális étkezésekből származó nyomokat, így tűzrakókat és állati csontokat is felfedeztek. Emellett egy fallikus alakúra faragott követ is feltártak, ezt valószínűleg termékenységi szertartásokhoz használták.