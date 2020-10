Miért váltsunk téli abroncsra?

Téli abroncs cserére legtöbbször akkor gondolunk, amikor leesik az első hó és el kellene indulni otthonról, de nem tudunk, mert az autóval csak csúszkálunk összevissza az utakon. Az előrelátóbbak már október elején-közepén lecserélik nyári abroncsaikat télire, annak ellenére, hogy hó még sehol sincs. Ez azért helyes, mert a téli abroncs nem csak a havas, jeges útfelület miatt válhat szükségessé, hanem hideg, esős időben is. A téli abroncsokat olyan keverékekből gyártják, amelyek a téli nagy hidegben sem keményednek meg, ezáltal az úthoz való tapadásuk keményebb fagyok idején is tökéletes. Ha tehát a hőmérséklet tartósan 7oC alá csökken, mindenképp érdemes téli abronccsal közlekedni. Ez jelentős segítséget és védelmet nyújt abban, hogy elkerüljük a nem várt kellemetlen meglepetéseket.

Másik fontos jellemzőjük a barázdált mintázat: sokkal több árok és csatorna (lamella) szabdalja egy téli abroncs felszínét, mint egy nyáriét. Ez elősegíti a havas, jeges úton történő tapadást, kapaszkodást. Ügyelni kell azonban arra is, hogy mennyire kopott már az abroncsunk, mert a fentiek mit sem érnek, ha ez a mintázati mélység már alig észlelhető az abroncson, hiszen pont azt a képességet nem nyújtja, amire kifejlesztették. A mintázat mélysége tehát döntő fontosságú: a jogszabályban előírt 1,6 mm téli útviszonyok közepette csupán az elégséges osztályzathoz lenne elegendő, az abroncsgyártók ajánlása ezzel szemben téli abroncsok esetében az, hogy 4 mm mélységnél javasolja a cserét. Ezt a mélységet magunk is könnyedén ellenőrizhetjük egy 100 Ft-os érme segítségével. Ha a külső fém színű rész még nem látszik amikor a mintaárokba helyezzük, akkor az abroncs még jónak tekinthető.

Mindemellett az abroncs légnyomásáról se feledkezzünk meg. Legalább kéthetente vagy hosszabb út előtt ilyenkor is ellenőrizzük az abroncsok légnyomását és a látható sérüléseket is könnyebben észrevehetjük. Talán kevesen tudják, de a teherviselő elem nem maga az abroncs vagy az oldalfal – hanem az abroncsba zárt levegő! Ezért fontos, hogy mindig legyen megfelelő a légnyomás az abroncsban.

Amennyiben abroncs vásárlás előtt állunk, célszerű először információt gyűjtenünk, hogy az igényeinknek leginkább megfelelő abroncsot választhassuk, hiszen a választék ma már szinte átláthatatlan és emiatt dönteni is sokkal nehezebb. Ha minden szempontból kiegyensúlyozott, minőségi abroncsot szeretnénk, és a legújabb fejlesztéseket és alapanyagokat szeretnénk az abroncsainkban tudni, akkor mindenképp a prémium gumik közül célszerű választani. A Continental WinterContact TS 860 mintázata többszörösen bizonyította kiválóságát az elmúlt években. Az is fontos tényező, hogy széles méretválasztékban kapható.

