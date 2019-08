Írta: Duoglash H . Chadwick

Féníképezte: Steven Gnam

Szkunmedve. Hegyi ördög. De emlegették úgy is, hogy az Észak démona. A rozsomákot évszázadokon át falánk, éktelenül büdös, hátborzongatóan ravasz, agyafúrtan lappangó, minden ok nélkül vérengző, az emberre is veszélyes fenevadnak, elvetemült ragadozónak tartották. Csakhogy e minősítések egyike sem fedi a valóságot. A Gulo gulo (a latin név kétszeresen is annyit jelent: falánk) az északi félteke sarkvidéki, szubarktikus és hegyvidéki területein honos menyétféle.

A népes és változatos család megannyi képviselőjére, többek között a nyestre, a nyusztra, a menyétre, a borzra, a méhészborzra, a tengeri és egyéb vidrákra is jellemző az igen gyors anyagcsere.

A nem vízi életmódot folytató menyétfélék igazi élharcosa a rozsomák: mind között ő a legnagyobb termetű, neki van a legnehezebb koponyája, a legvastagabb állkapcsa, a leghosszabb foga és a legnagyobb lábfeje.

Galéria Rozsomák - a menyétfélék élharcosa Rozsomák barangol Montana állam északi hegyei között. Alig háromszázadmagával lakja az Egyesült Államok 48 összefüggő államának területét. Az éghajlatváltozás elszigetelheti az eleve kis létszámú és így sebezhető populációkat. Egyelőre sem petíciókkal, sem perekkel nem sikerült elérni, hogy a rozsomák fölkerüljön a veszélyeztetett fajok listájára. Forrás: Steven Gnam Rozsomák - a menyétfélék élharcosa Ezen a fotón egy elhullott szarvas lábát rágcsálja éppen. Forrás: Steven Gnam Rozsomák - a menyétfélék élharcosa Forrás: Steven Gnam Rozsomák - a menyétfélék élharcosa Forrás: Steven Gnam

A nőstény február vége táján mély üreget váj a hóba, és egy-három kölyöknek ad életet. Az éghajlatváltozás, a hőmérséklet emelkedése, és a hómennyiség ebből fakadó csökkenése, a tavaszi gyorsabb olvadás miatt a rozsomákok élőhelye egyre zsugorodik.

