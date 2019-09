Írta: Neil Shea

Fényképezte: Louie Palu

A melegedő klímájú Jeges-tengeren ugyanis egyre élesedik a nemzetközi verseny a gazdag, ám eleddig kiaknázatlan nyersanyagforrásokért. A kanadai kormány illetékesei ezért megígérték, hogy korszerűsítik a Canadian Rangers felszerelését, és forrásokat biztosítanak újabb önkéntesek toborzására. A kanadai kormány arktiszi intézkedéseit az Egyesült Államok hadügyi szakértői is megkülönböztetett figyelemmel kísérik, mert hasonló terveket fontolgatnak Alaszkában.

Galéria Sarkvidéki stratégiák Az Egyesült Államok különleges alakulatai és tengerészgyalogosai egy sarkvidéki radarállomás elfoglalását gyakorolják az ország legészakibb pontján, az alaszkai Barrow-fokon. Forrás: Louie Palu Sarkvidéki stratégiák Arktiszi kiképzésen a kanadai hadsereg katonái az Északi-sarktól 1600 kilométerre délre, a Cornwallisszigeten. Itt éppen egy repülőgéproncsról szemlélik a környéket. Forrás: Louie Palu Sarkvidéki stratégiák Amerikai pilóták gyakorolják, hogyan gyújtsanak jelzőtüzet, ha netán lezuhannának, vagy kényszerleszállást kellene végrehajtaniuk. Forrás: Louie Palu Sarkvidéki stratégiák Egy kanadai pilóta a a saját maga ásta lövészteknőben. A kezdetleges óvóhelyből kitermelt jégtömbökből akár iglut is építhet. Forrás: Louie Palu

Marvin Atqittuq, a Gjoa Haven járőrparancsnoka kifejezetten örül az új keletű figyelemnek. Az Északi-sarkvidéken cseperedett föl, ma itt neveli a fiát; elégszer tapasztalhatta hát, milyen az, amikor a kormány illetékesei épp csak hogy törődnek egy eldugott térséggel, sőt végül meg is feledkeznek róla. Nem nehéz kitalálni, mi jár újabban a politikusok fejében. Évekig figyelmen kívül hagyták a tényt, hogy az Északi-sarkvidék gyorsabban melegszik, mint a Föld bármely más tája – most végre-valahára észhez tértek.

„Mi, inuitok már régóta mondogatjuk, hogy nyakunkon a klímaváltozás. Végre a kormány is fölébredt, és velünk akarja figyeltetni az északi térséget. Ez idáig rendben is volna, mert mi jó kanadaiak vagyunk” – fejtegette, mielőtt nekivágtunk volna a tundrának. Majd somolyogva

hozzátette: „Bárcsak ahhoz is elég jó kanadaiak lennénk, hogy kiépítsenek nekünk egy tisztességes

mobiltelefon-hálózatot.”

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2019. szeptemberi lapszámában.