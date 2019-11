Jog a biztonsághoz

Nők vesznek részt a havonta tartott Éjféli női séta című eseményen Delhiben. A kezdeményezés 2013-ban indult, amikor egy nő 24 órán keresztül sétált a városon át. A projekt célja most az, hogy a nőknek joguk legyen a közterületeken tartózkodni sötétedés után is, és félelem nélkül járhassanak a városban. Az esemény a Facebookon szerveződik; havonta legalább négyen, de akár tíznél is többen csatlakoznak.

Forrás: Saumya Khandelwal