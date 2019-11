Írta és fényképezte: Lynsey Addario

A nők legalább tizenhat fejlett országban szolgálhatnak a harcvonalban. Az Egyesült Államok törvényei szerint már 1901 óta láthatnak el más, de szintén nem veszélytelen katonai szolgálatot ápolónőként. Ezenkívül lehetnek híradósok és hadtáposok, újabban pedig helikopterpilóták és harckocsiszerelők is.

Nem szabályos a végrehajtás! Nincs lazsálás!” – ordít Hollie Mulvihill 26 éves kiképző őrmester a 18 éves újonccal, Melissa Rodriguez Floressel a Parris-szigeten. A lányok ugyanolyan kiképzést kapnak mint a férfiak. Forrás: Lynsey Addario

Egy tengerészgyalogosnak szükség esetén el kell bírnia a társát. Gabrielle Green, az amerikai haditengerészet tizedese éppen férfi bajtársát viszi a hátán bevetésre indulva az észak-karolinai Camp Lejeune-ben. A tengerészgyalogsághoz évente 38 ezren lépnek be, közülük mintegy 3500 nő. Forrás: Lynsey Addario

Még ahol a nők törvény szerint harcolhatnak is ütközetben, sok parancsnok nem szívesen veti be őket. Csakhogy manapság, a terroristamerényletek és polgárháborúk korában „könnyen harci helyzetben találhatják magukat, mivel nincsenek szabályos frontvonalak – mondja az alezredesi rangban a haditengerészetnél, a dél-karolinai Parris-szigeti női újonckiképző

ezredben szolgáló Misty Posey. – Az irodisták és a tartalékosok is könnyen kerülhetnek harci helyzetbe, és erre fel is vannak készülve.”

Parris-szigeten, Dél-Karolina államban az alapkiképzés zárógyakorlatán a 20 éves Desiree White sérült tengerészgyalogost alakít, társai pedig éppen kimentik. A férfiakra és nőkre nézve egyaránt kötelező, igen kemény kiképzést a katonák „vízválasztónak” becézik. Forrás: Lynsey Addario

Az újonc katonanők, a közfelfogás szerint a „gyengébb nem” tagjai gyakran kételkednek önnön alkalmasságukban. Posey ezt badarságnak tartja: „A gyengeséget csak belénevelik a nőkbe. Mi ki tudjuk belőlük nevelni. A kiképzés végére tisztában vannak vele, hogy ők is pont ugyanolyan

jók lehetnek, akár a férfiak.”

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2019. novemberi lapszámában.