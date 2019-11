Mi mindent mesélnek ezek a fotók a nők életéről?

Írta: Sarah Leen

Egy fényképarchívum felvételei értékes kordokumentumok. Amikor korai fotógyűjteményünkben lapozgattunk, anyagot gyűjtve ehhez a cikkhez – no meg a készülő Women: The National Geographic Image Collection című könyvhöz –, megdöbbenve láttuk, milyen közhelyesen ábrázolták valaha a nőket. A felvételek gyakran szépek, olykor szomorúak vagy megrázóak, de mindenképpen tükrözik az adott kor szokásait és előítéleteit.

Hivatásos „hableányok” rúzsozzák magukat a floridai Wakulla Springsben. Errefelé a filmesek gyakran forgattak víz alatti jeleneteket. Forrás: J. BAYLOR ROBERTS

Szépségkirálynő és udvarhölgyei a georgiai Thomasville éves rózsaünnepén. Forrás: HOWELL WALKER

Két női horgász mosolyogva pózol a kifogott pisztrángokkal a Yellowstone folyó partján, 1940 körül. Forrás: EDWIN L. WISHERD

Archívumunkban több mint 60 millió fénykép gyűlt össze a National Geographic 1888-as alapítása óta: közzétett és meg nem jelent fotók, diák, negatívok, üveglapok. Minden bizonnyal ez a világ egyik leggazdagabb képgyűjteménye a különféle társadalmakban és kultúrákban élő nőkről.

Aranypénzekkel felékesített lány az algériai uled nail törzsből. Egy 1922-es szöveg szerint a lányok a hozománypénzüket – például az ilyen érméket – tengeri kikötőkben táncolva szerzik meg. Forrás: RUDOLF LEHNERT ÉS ERNST LANDROCK

Egy indiai család téglahordással törleszti tartozását. Egy-egy ilyen „adósrobot” akár több emberöltőn át is tarthat. Forrás: Jodi Cobb

A 20. század elején a magazin képei – amelyeket persze nagyban meghatároztak a fotózás kezdeti technikai korlátai meg a még erősen gyarmatosító jellegű nyugati megközelítés – gyakran ábrázolták a nőket egzotikus szépségként, népviseletbe öltözve vagy éppen fedetlen kebellel. Mindebből sejthető, hogy a fotósok jobbára fehér férfiak voltak. Amint aztán a fényképezőgépek egyre tökéletesedtek, a nőket ábrázoló felvételek is kevésbé sablonossá váltak, de még mindig beskatulyázva, feleségként, nővérként, anyaként jelenítették meg őket. Csak a második világháborútól kezdve tűntek fel a nők többféle szerepben, például ahogyan gyárakban, kórházakban vagy éppen a hadseregben szolgálták a hazájukat. Aztán a háború után megint főleg háztartásbeliek lettek, és rendületlenül mosolyogtak a képeken egészen a hetvenes évekig, amikor a fotográfia kezdett hívebb képet mutatni a valóságról.

Archívumunk tanúskodik a fényképeket készítő nőkről is: lapunk női Archívuma tanúskodik a fényképeket készítő nőkről is: lapunk női fotósairól és szerkesztőnőiről – azon kevesekről, akik dolgoztak a kezdeti időkben. Az első női fotós, Eliza Scidmore nevére az 1907. áprilisi számban bukkantunk rá. Ő volt az első olyan nő, akinek (persze még kézzel színezett) színes képei jelentek meg a lapban Japánról 1914-ben. Az első állandó női fotós, Kathleen Revis 1953-ban írta alá a szerződését, a következő kettő, Bianca Lavies és Jodi Cobb csak huszonegy, illetve huszonnégy évvel később. Azóta aztán még sokan léptek a nyomukba. Magam is közéjük tartozom: 1988-tól fotóztam szabadúszóként a National Geographicnak. Nagy diadalunk volt 2000-ben, amikor megjelent a magazin több mint negyven női fotóst bemutató könyve. Négy évre rá szerződtettek a laphoz vezető képszerkesztőnek, 2013-ban pedig én lettem az első képanyagért felelős fotóigazgató. Ahogy az alábbi képen is olvasható: „Nagy utat tettünk meg, lányok!”

A Smith College 1921-ben végzett öregdiákjai egy ünnepi felvonuláson. 1971-ben Massachusettsben. Transzparensük felirata: „Nagy utat tettünk meg, lányok, Ádám bordájától az emancipációig!” Forrás: DAVID ARNOLD

Most, amikor a képgyűjtemény századik évfordulóját ünnepeljük, minden korábbinál több női fotóst foglalkoztatunk. És ők képeikben ma élő hús-vér nők történeteit mesélik el. Biztatjuk őket, hogy lássanak „női szemmel”. Meggyőződésünk, hogy a nők képesek másképp látni a világot, mint a férfiak, máshogy keresnek és találnak témát. Képeikkel most már az egész világot meg tudjuk jeleníteni, nem csak egy részét.

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2019. novemberi lapszámában.