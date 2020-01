Ételek az életért

ÍRTA: DAN BUETTNER

Ilyen például a szardíniai Nuoro tartomány, amelyet attól fogva „kék zónának” hívott. Mivel épp akkor ismertem meg, amikor jómagam is ilyen térségeket kerestem, átvettem én is az elnevezést. Így lett „kék zóna” a Costa Rica-i Nicoya, a görög Ikaría sziget, a japán Okinawa-sziget és egy dél-kaliforniai hetednapi adventista közösség lakóhelye.

Krystal Gheen és hároméves fia, Austin, céklát szed a vacsorához. A dél-kaliforniai városban az asszony mindig abból főz, ami a kertben éppen terem. Forrás: Nicole Franco

Szardínia szigetén culurgiones készül: a tésztából batyukat formálnak, majd krumplival, pecorino sajttal és illatos mentával töltik meg. Forrás: Andrea Frazetta

Mindenütt megvizsgáltam a helyi táplálkozásról készült feljegyzéseket, és végigvettem, mit ettek leginkább az elmúlt száz évben. A 20. század végéig csak alig feldolgozott növényi

étrend volt jellemző: teljes kiőrlésű gabonából sütött pékáru, zöld leveles zöldségek, olajos magvak, gyökérzöldségek, bab. Hús havonta átlagosan ötször került az asztalra. A kék övezetekben főleg vizet, gyógyteát, kávét és némi bort ittak. Nem vagy alig fogyasztottak tehéntejet, a szénsavas üdítőket nem ismerték. Ám a globalizáció miatt a hagyományos

étkeket lassan kiszorítják a feldolgozott, állati eredetű termékek, a gyorsételek. Ma már a kék övezetekben is mind többeket sújtanak krónikus betegségek.

Az egészséges táplálkozás csak egy a hosszú élet titkai közül. Hasznos, ha vannak régi barátaink és új céljaink, ha állandó mozgásra késztető környezetben élünk, és napi rituálékkal

oldjuk a stresszt.

Costa Ricában, Nicoya környékén minden feltétel adott. És még valami: a világ legegészségesebb reggelije, amelyet egyebek mellett egy boltíves, füsttől megfeketedett vörös

cseréptetős, oldalfalak nélküli építményben kínálnak. Santa Cruz városában a Coopetortilla szövetkezet étkezdéjében María Elena Jiménez Rojas mellett tucatnyi másik nő fával fűti be a hosszú agyagkemencéket, és kevergetni kezdi az üstökben rotyogó babot. A makulátlan fehér pólója fölött szutykos kötényt viselő Rojas a kukoricalisztből készült tésztából kicsippent egy golflabdányit, rácsapja egy zsírpapírra, majd körkörös mozdulatokkal szabályos körré lapítja. Ezután a comalnak nevezett forró cserépserpenyőbe teszi, és rövid ideig süti. A tészta először felhólyagosodik, majd tökéletes tortillává lappad vissza.

A három nő hagymát, paprikát és fűszereket ad a fekete babhoz. Miután puhára fő, rizst meg párolt zöldpaprikát, hagymát és fokhagymát kevernek hozzá, és már készen is van a gallo pinto egyedülálló Costa Rica-i változata.

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2020. januári lapszámában.