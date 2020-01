Kevésbé számít-e a nők egészsége?

ÍRTA: ZOANNE CLACK

ILLUSZTRÁLTA: BIANCA BAGNARELLI

Mint ahogy a nők nélkülözhetetlenek az új élet születésénél, úgy őrangyalként és támaszként akkor is jelen vannak, amikor egy hosszú élet véget ér. Általában tovább élnek, mint a férfiak (a 85 év felettiek között kétszer annyian vannak). Sokuk kétszeresen szembesül az egészségügyi problémákkal, mert saját maga mellett a gyerekekről és az idősekről is gondoskodik. Ellis sikeres, értelmes, lelkiismeretes sebész volt. Pályája csúcsán járt, amikor kiderült, hogy Alzheimer-kórban szenved. A betegség megtörte karrierjét, Ellis végül bele is halt. Az Alzheimer-kór aránytalanul erősen, két ok miatt is sújtja a nőket: a 65 évesnél idősebb betegek kétharmada

nő, és az Alzheimer-kóros (vagy más miatt leépült) beteget ápoló több mint 16 millió amerikai között is kétharmados az arányuk.

A 65 év felettiek az amerikai népesség mind nagyobb arányát teszik ki, így szinte biztosra vehető, hogy a jövőben több idős nőnek lesz Alzheimer-kórja, és idősebbek gondozzák a betegeket is. Ezért is érdemes alaposan átgondolni a helyzetet, és emelni a nők egészségügyi ellátásának színvonalát.

Forrás: BIANCA BAGNARELLI

2015-ben az ENSZ tagállamai megegyeztek, hogy 15 éven belül megpróbálják minden gyerek, férfi és nő számára biztosítani az alapvető egészségügyi ellátást. Ma még messze vagyunk ettől, hiszen több százmillió ember nem kap vagy nem tudja megfizetni az ellátást. De ezért a célért érdemes küzdeni. Álljon ki mindenki azért, amire magának, a családjának, a közösségének és az országának szüksége van az egészséges élethez.

Néhány évvel ezelőtt A Grace klinika egyik epizódjában Meredith Grey alig

élt túl egy brutális támadást. Amikor felépült, fennen hangoztatta, hogy álljunk ki magunkért. Legyen övé a végszó.

„Ne hagyd, hogy a félelem elnémítson. Tudsz beszélni,

tehát ne hallgass. Húzd ki magad, és kiálts hangosan, hogy

mindenki hallja. Hallasd a hangodat.”

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2020. januári lapszámában.