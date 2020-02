Bob. A flamingó

ÍRTA CHRISTINE DELL’AMORE

FÉNYKÉPEZTE JASPER DOEST

Jasper akkor döntötte el, hogy fotózni fogja Bobot, amikor a madár egy reggel átballagott hozzá Odette-éktől, és besétált a hálószobájába. „Olyan peckesen jár, mint valami fejedelem” – mondja Jasper. „Annyi nyomasztó környezetvédelmi sztoriról hallani a világban. Most végre egy pozitív történetet is be lehet mutatni.” Bobnak odahaza egyéb feladata is van: rendszeresen pátyolgatja az újonnan oltalomba vett flamingókat, például megtanítja őket vödörből étkezni. Odette szerint jelenléte nyugtatóan hat a frissen érkezett madarakra. Bob állandó lakos Odette-nél: a „madárszobán” osztozik két másik flamingóvédenccel. George és Thomas is olyan súlyos sérüléssel érkezett, hogy amputálni kellett a szárnyukat – George-ot kutya harapta meg, Thomast meg valami állat vagy halászkészség sebesítette meg. Egyikük sem tudna már önálló életet élni a természetben.

Bob Willemstad óvárosának színes lépcsőin Forrás: Jasper Doest Forrás: Jasper Doest

A mentett madarak közül sok olyan van, amelyik halászhálóba gabalyodva sérült meg. Odette mindig hangsúlyozza: a szakadt, eldobált hálódarab komoly veszélyforrás, akárcsak a műanyaghulladék, és arra is felhívja a figyelmet, hogy pusztulnak a korallzátonyok, és az építkezések miatt fogynak a mangroveerdők. Mivel itt él, és beszéli a Curaçaón használatos nyelvet, a papiamentót, olyan közvetlen kapcsolatot tud teremteni a gyerekekkel, mint csak kevesen.

Bob a reggeli műsor vendégeként parádézik a CBA tévéstúdiójában. Forrás: Jasper Doest

Nem könnyű felmérni a felvilágosítómunka hatását; Odette mindenesetre azt tapasztalja, hogy a gyerekek számára emlékezetesek maradnak ezek a beszélgetések. Amikor nemrég egy halászhálóba gabalyodott, halott flamingó került hozzá, Odette elvitte a hálót egy iskolába, megmutatta a gyerekeknek, és elmondta nekik, hogy a háló elpusztított egy flamingót, aki ugyanolyan szép volt, mint Bob, ugyanolyan daliás és egészséges, ám meghalt, mert valaki a vízen hagyta ezt a hálót. Hetek múlva hallotta a tanároktól, hogy a gyerekek még mindig erről beszélnek.

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2020. februári lapszámában.