Kardamomszüret a vietnami őserdőben

ÍRTA: MIKE IVES

FÉNYKÉPEZTE: IAN TEN

Azért jöttem az észak-vietnami hegyekbe, a kínai határ közelében fekvő nemzeti parkba, hogy lássam, hogyan is zajlik az itt növő kardamom betakarítása. Giang Thi Lang és Nguyen Danh Duong hegyi vezetőként dolgozik a közeli Sa Pa városban. Évekkel ezelőtt barátkoztunk össze (akkoriban Hanoiban, a vietnami fővárosban laktam). Lang családja majd harminc éve termeszt kardamomot a Hoàng Liên-hegységben. Öccse, Cho vezeti a termesztést, és beleegyezett, hogy részt vegyek az éves szüreten.

A frissen szedett hüvelyek pirosak, de pörkölés közben megbarnulnak vagy megfeketednek. Forrás: Ian Ten

Forrás: Ian Ten

Sa Pa városa még ebben a páratlan fajgazdagsággal és varázslatos tájakkal megáldott országban is kitűnik szépségével. A 3143 méter magas Fansipan, a legnagyobb vietnami csúcs tövében, a háromszáz négyzetkilométeres nemzeti park bejáratánál fekszik. Fekete kardamomot először az 1990-es években ültettek a Hoàng Liên-hegységben, miután leáldozott a máktermesztésnek (korábban az ópium komoly szerepet töltött be az indokínai gazdaságban). Már a nemzeti park puszta léte is jelzi, hogy Vietnam nagy erőfeszítéseket tesz a fajgazdagság megőrzéséért. Ebből ered a fogas kérdés: lehet-e egy erdő a természetvédelem és egy piaci termény termesztésének a központja?

