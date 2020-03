Méhek titkai

ÍRTA: JASON BITTEL

FÉNYKÉPEZTE: INGO ARNDT

Alighogy megalakult a méhkolónia, máris támadást kellett visszavernie. Nem a méhatkák, nem is a növényvédő szerek okozták a bajt, és nem a kaptárösszeomlás vagy épp a mostanában a méheket világszerte fenyegető számos más veszély egyike. Hanem lódarazsak támadtak – ezek a rovarok vöröslő szemű óriásoknak tűnnek a kis méhek mellett. Egyenként, alig szempillantásnyi idő alatt vadászták le a levegőből a méheket, és repültek is tovább áldozatukkal, amelyet aztán szétosztottak saját falánk lárváik között.

Egy-egy mézelő méh önmagában nem ellenfele az európai lódarázsnak. A négy centiméter testhosszú darázs erős rágóival könnyen darabokra aprítja a kisebb rovarokat.Az ostrom első napjaiban a méhek tehetetlenül álltak a támadásokkal szemben.

Amikor a méhek a ragadozó lódarazsaktól védik a fészküket, felsorakoznak a bejárat előtti deszkán. Forrás: Ingo Arndt Ha a lódarázs közelít, megragadják, és rámásznak, hogy ne szökhessen meg. Forrás: Ingo Arndt Amikor a méhek a ragadozó lódarazsaktól védik a fészküket, felsorakoznak a bejárat előtti deszkán. Szárnyizmaikat gyorsan rezegtetni kezdik, így hőt termelnek. A lódarázs testhőmérséklete addig emelkedik, amíg az állat bele nem pusztul. Forrás: Ingo Arndt

„Atyaúristen, mondtam magamban, ha ez így megy tovább, az egész család kipusztul itt nekem” – emlékezik vissza Ingo Arndt. A fotós Németországban, Langenben él; az ő kertjében laknak a méhek. De ahogy egyre múltak a napok, a méhkolónia kezdte összeszedni magát. Az őrszemek eleven szőnyeget alkottak a fészek bejáratánál. Ha egy lódarázs túl közelre merészkedett, néhány védő ráugrott, és útját állta. Aztán még többen repültek rá, és a földre kényszerítették. A méhekből álló labda belsejében bizarr dolog történt. A mézelő méheknek van egy okos kis trükkjük: olyan gyorsan mozgatják a szárnyizmaikat, hogy a toruk (azaz a testük középső szakasza) kis mennyiségű hőtöbbletet sugároz. Ha tucatnál is több méh rúgja be a motort egyszerre, jelentősen képesek emelni a környezetük hőmérsékletét. Ezek a méhek például elevenen megsütötték az őket megtámadó lódarazsakat.„Zseniális húzás” – lelkendezik Jürgen Tautz. A nemrég nyugállományba vonult biológus jó 25 éve kutatja a méhek viselkedését a würzburgi Julius Maximilian Egyetemen. A hőcsapda hatékony fegyver, de a méhekre is veszélyes lehet. Néha a labdában legbelül lévő méhek is elpusztulnak a lódarázzsal együtt – feláldozzák magukat a család védelmében. Mindez csak egy mozzanat a mézelő méhek viselkedési repertoárjából. Felvételeivel Arndtnak két esztendő alatt sikerült új részleteket bemutatni. Harminc éve fotóz állatokat, de mivel nem rovarász, Tautz segítségét is igénybe veszi.

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2020. márciusi lapszámában.