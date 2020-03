Mutatták az utat

ÍRTA: NINA STROCHLIC

ADATGYŰJTÉS: SARA MANCO

Légy te az első nő valahol– hangzott el a szerkesztő tanácsa valamikor a második világháború idején. A fiatal fotóstehetség, Dickey Chapelle megfogadta az intelmet. Ott volt partra szálló katonákkal Okinawán 1945-ben, dacolva a tilalommal, amely szerint női tudósítók nem tartózkodhattak a frontvonalban. Ezért átmenetileg bevonták ugyan az engedélyét, viszont merész haditudósítóként megalapozta ázsióját. Bár a National Geographic 1888-as alapítása óta is szép számmal mutattak fel nők eredményeket, ez gyakorta csak kevés elismerést kapott, pedig magas hegyeket másztak meg, ősi civilizációk nyomait tárták fel, lemerültek a tenger mélyére, körberepülték a világot. Ott voltak a harcmezőn, jártak minden kontinensen.

Az 1930-as években a legmerészebb mélytengeri merüléseket a batiszféra nevű acélgömbbel hajtották végre. E kísérletsorozatnál segédkezett a felszínen az itt látható Else Bostelmann, Jocelyn Crane Griffin és Gloria Hollister Anable. Forrás:JOHN TEE-VAN

Barbara Washburn első nőként mászta meg a Denalit, másodjára a több mint négyezer méteres Mount Hayest mászta meg 1941-ben, majd hat évre rá a Denali-hágóról nézhetett le Észak- Amerika legmagasabb csúcsának közelében. Forrás: BRADFORD WASHBURN

„Ugyan miért ne juthatna el egy nő bárhová, ahová egy férfi, vagy akár messzebbre is? – tette fel a költői kérdést Harriet Chalmers Adams felfedező(nő) 1920-ban. – Ha szívesen utazik, ha érdeklik a különös, titokzatos dolgok, ugyan mi tarthatná őt otthon?”

A lapban a nők mégis gyakran háttérbe szorultak: többnyire megbújtak híres férjük árnyékában. Több mint tucatnyi írás foglalkozott Matthew Stirling régész közép-amerikai felfedezéseivel, ám csak egyetlen cikk jelent meg az expedíciókon mindvégig vele tartó neje, Marion neve alatt, az is arról, hogyan kell vezetni a háztartást ilyen körülmények között. „A fene egye meg!” – háborgott naplójában 1933-ban Anne Morrow Lindbergh (a híres pilóta, Charles felesége). Első amerikai nőként szerzett vitorlázó repülési engedélyt, díjakat is kapott navigátorként, de mint írta, „Elegem van abból, hogy úgy tekintenek rám, mint az uram kisinasára!”

A francia fronton készült felvétel bizonyítja, hogy az első világháborúban Harriet Chalmers Adams kivételesen szabadon mozoghatott és tudósíthatott. A National Geographic első öt évtizedében ő volt a legtermékenyebb női szerző. Forrás: HARRIET CHALMERS

A lövöldözés nem riasztotta vissza Dickey Chapelle-t a háborútól. Forrás: GEORGE F. MOBLEY

Mások teljesítményét is semmibe vették a kortársak. Marie Tharp bizonyítékot talált a tektonikus lemezek mozgásának elméletére az ötvenes évek elején, ám felfedezését férfi kollégája női képzelgésnek titulálta. Az 1920-as években Juliet Bredon riporter könnyebben publikálhatott a National Geographicban férfi álnév alatt. Még a saját korukban világhírű nőknek (mint a 19. századi Maria Mitchell csillagásznak) is harcolniuk kellett az egyenlő (anyagi) elismerésért.

Lapunk archívumában több millió fénykép és egyéb dokumentum található a társaság alapítása óta megjelent cikkekből és filmekből. Megannyi mikrofilmre vitt, immár megfakult kézirat és géppel írt levél tanúskodik a National Geographic női munkatársainak úttörő tevékenységéről. Most előttük tisztelegve fel idézzük néhányuk emlékét.

