Világunk, hulladék nélkül?

ÍRTA: ROBERT KUNZIG

FÉNYKÉPEZTE: LUCA LOCATELLI

A természetes körforgást valamelyest már jóval a 18. század, az ipari forradalom előtt megolygattuk. Az ókori rómaiak (amellett, hogy előszeretettel hajigálták el törött amforáik dirib-darabjait) egy felemás eredményt adó megoldást is kifundáltak: szennycsatornákon át a folyókba juttatták a fekáliájukat. Nem oda tehát, ahova a fekália a körkörös gazdaság szószólói szerint való: a termőföldekre.

McDonough európai építész gyerekként, az 1950-es években Tokióban lakott (szülei az ott állomásozó amerikai haderőben szolgáltak). Mint meséli, akkoriban a környékbeli földművesek még bejártak Tokió peremkerületeibe, és megvették trágyának a családoknál fölgyűlt fekáliát.

Gép-újrahasznosítás: a hulladékmennyiség csökkentésének bevált stratégiája. Forrás: Luca Locatelli A világ legnagyobb beltéri függőleges farmja, a New Jersey állambeli Newarkban működő Aerofarms egész évben fenntarthatóan termeszti a zöldségféléket. Forrás: Luca Locatelli

A hispániai Tinto folyó mentén a rómaiak, sőt előttük már a föníciaiak is bányászták a rezet. Sőt az újrahasznosítást is megoldották: a leigázott népek bronzszobrait beolvasztották, a fémből pedig fegyvereket kovácsoltak. A réz újrahasznosításának eszméje tehát régi keletű – ezen nincs is miért csodálkoznunk, végtére is a réz sokkal nehezebben beszerezhető, ennélfogva sokkal értékesebb anyag, mint például a fekália.

A dán főváros szuper-modern égetőműve, a Copenhill évente 534 ezer tonna hulladékból 30 ezer háztartás áramellátásához és 70 ezer fűtéséhez elegendő energiát termel. Forrás: Luca Locatelli

Az izlandi lávamezők alatt fortyogó magmát kiaknázó helliseiði erőmű, az ország legnagyobb, a világ harmadik legnagyobb geotermikus erőműve áramot és hőt termel. Forrás: Luca Locatelli

A Ruhr-vidéki Lünenben működő Aurubis cég Európa legnagyobb réztermelője és a világ legfőbb réz-újrafeldolgozója. Az első világháború idején, 1916-ban épült a gyár; abban az időben már kevés volt a réz a tüzérségi gránátok gyártásához, ezért a templomi bronzharangokat is beolvasztották. „Azóta is csak újra feldolgozunk” – jegyzi meg Detlev Laser telepvezető-helyettes. A réz, ellentétben a műanyaggal, akárhányszor újra feldolgozható, méghozzá minőségromlás nélkül – tehát eszményi „körkörös” anyag. Lünenben főleg csöveket és kábeleket olvasztanak be, de csekélyebb réztartalmú hulladékból is nyernek rezet. Azóta, hogy Európában égetőművek vették át a szemétlerakók szerepét, a képződő salakban tömérdek fém marad. „Azért, mert az emberek nem a szelektív gyűjtőbe, hanem a kukába dobják a mobiljukat” – dohog Laser.

