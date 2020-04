Ötven kritikus év maradt

A Santa Monica-i mólót a régi 66-os út és a napkollektorral működő óriáskerék is Chicagóhoz köti. Az új energiaforrást, az elektromos áramot és a világ első óriáskerekét is az 1893-as chicagói világkiállításon mutatták be a nagyközönségnek.

Forrás: David Guttenfelder